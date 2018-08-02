Доработка сайта

Данил очень ответственно подошел к выполнению задачи и сделал работу не то что быстро, а практически молниеносно. Могу смело рекомендовать его каждому, кому нужен надежный и компетентный исполнитель, который всегда на связи, заранее указывает сроки и твердо их соблюдает. Спасибо, Данил!