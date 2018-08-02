Доработка сайта

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Завершен7 заявок145 просмотров

Есть готовый лэндинг, в который нужно внести небольшин изменения - расставить гиперссылки, оживить соцкнопки, прикрутить гугл-аналитику и т. д.

7 лет назад
guest_15318098504035
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

1mpr3za
Якунин 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$15
1 день
Данил очень ответственно подошел к выполнению задачи и сделал работу не то что быстро, а практически молниеносно. Могу смело рекомендовать его каждому, кому нужен надежный и компетентный исполнитель, который всегда на связи, заранее указывает сроки и твердо их соблюдает. Спасибо, Данил!
Чёткое и ясное ТЗ. Очень быстрая оплата. Быстрый отклик по любым вопросам. Всё отлично, рекомендую работать.

Заявки фрилансеров

1mpr3za
Якунин 
26 лет
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад