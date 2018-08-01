Здравствуйте! Нужно сделать SVG анимацию на сайт (думаю это будет canvas ) . На картинке отображены элементы SVG которые должны постоянно анимировать " Желе ". То есть деформироваться без перерыва с стиле анимации желе. Это ...
Доработка ocStore
Добрый день!
Необходимо заменить стандартную форму ocStore оформления заказа на упрощенную.
Настроить изменение стоимости доставки.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт7 лет назад
Срочно нужна помощь.Закрыт7 лет назад
с сайта www.planespotters.net/air... нужно информация в таблицах эксель. для каждой компании новый файл с листами: info fleed matrix Current_Fleet historic fleet special colors fleet list сайт требует авторизацию. нужно сделать ...Закрыт7 лет назад
Нужно сделать несколько правок по ТЗ в тему для WordPress. ТЗ по ссылке https://docs.google.com/document/d/1E5bH8qVrHkKh7UWzIOhqHdxNgaTlCX4vtlmESCfmElI/edit?usp=sharing Тема уже установлена и ...Закрыт7 лет назад
создание парсера по сбору информации о котирующихся и готовящихся к выходу на торговлю криптовалютах (coins). Основная задача с помощью API криптобирж собирать данные о всех типах криптовалют доступных для торговли на данной бирже, а также ...Закрыт7 лет назад
- $45
Требуется спарсить товары отсюда onlinedoor.ru/catalog/door_hardware/ и импортировать их на сайт на MODX Revo (с minishop2). Нужно спарсить цены, картинки и таблицы характеристиками.Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Задача: внести изменения в тему Pressville ( goo.gl/32vdpD ), файл темы предоставляется заказчиком; внести изменения в плагин Events ( goo.gl/uyy4F6 ), идет вместе с темой. Описание: Тема Pressville перерабатывается для использования ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
- $65
Необходим сайт-программа для занесения данных в БД и в картинки. Возможно использование yii Вход на сайт многопользовательский (несколько типов юзеров) Данные необходимо сохранять в картинках посредством exif-tols на ...Закрыт7 лет назад
Нужен вывод на сайт с api livescore-api.com/ Прототип во вложении. дизайн верстку предоставим (дизайн будет другой)Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
с сайта нужно вытянуть информацию, на сайте можно зарегиться только компаниям (им открывается доступ к контактам)Закрыт7 лет назад