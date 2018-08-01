Доработка ocStore

  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки123 просмотра

Добрый день!

Необходимо заменить стандартную форму ocStore оформления заказа на упрощенную.

Настроить изменение стоимости доставки.

ocStore
7 лет назад
grmail3
14 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров