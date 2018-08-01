Импортировать товары на MODX Revo

$45
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт3 заявки115 просмотров

Требуется спарсить товары отсюда onlinedoor.ru/catalog/door_hardware/ и импортировать их на сайт на MODX Revo (с minishop2).

Нужно спарсить цены, картинки и таблицы характеристиками.

MODX
7 лет назад
failed
Андрей 
37 лет
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров