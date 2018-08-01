Нужно сделать онлайн просмотрщик pdf + Интеграция в WP Примеры: goo.gl/FkDd7m goo.gl/b1PUo4 особенно удобно! Из допов: Оригинальный вид pdf (через распарсивание pdf на jpg на сервере) ...
Подключить модуль доставки
Сайт написан на движке open cart версия 2.0
Необходимо по апи подключить модуль доставки: почта россии, boxberry и сдэк.
Заявки фрилансеров
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