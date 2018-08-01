Доработки и техническая поддержка по ИМ на самописном движке (бм-шоп)

Внести изменения в код на самописном движке. (добавить окно спецпредложений, обязательность выбора размера при заказе, окно с предложением добавить в закладки при выходе и проч)

Провести анализ кода с точки зрения СЕО ( в сравнении с конкурентом на таком же движке)