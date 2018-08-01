Доработки и техническая поддержка по ИМ на самописном движке (бм-шоп)

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Закрыт2 заявки143 просмотра

Внести изменения в код на самописном движке.  (добавить окно спецпредложений, обязательность выбора размера при заказе, окно с предложением добавить в закладки при выходе и проч)

 Провести анализ кода с точки зрения СЕО ( в сравнении с конкурентом на таком же движке)

7 лет назад
veresk22
Борис 
43 года
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров