Нужно устранить проблему почтовой рассылки на сайте

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Завершен2 заявки158 просмотров

Есть сайт доска объявлений http://besplatnee.ru, в нём проблема с почтовой рассылкой, сейчас если человек подаёт объявление то ему на e-mail сразу приходит сообщение что объявление размещено, но само объявление уходит на модерации, нужно сделать так чтобы уведомление приходило после того как модератор его подтвердил.

7 лет назад
Webius2
Олег 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
месяц назад

Выбранный исполнитель

Veonis
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$1
1 день
Андрей сделал всё быстро и чётко, объяснив то что я недопонял. Рекомендую.
Рекомендую, отличный клиент.

Заявки фрилансеров

Veonis
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад

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