На основе скрипта "PHP- teaser" (исходные файлы даются) сделать дизайн как по ссылке ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ условие: нужен человек который знаком с работой тизерных сетей, понятиями трафик,ввыдача, ротация и другими; значениями которые используются ...
Нужно устранить проблему почтовой рассылки на сайте
Есть сайт доска объявлений http://besplatnee.ru, в нём проблема с почтовой рассылкой, сейчас если человек подаёт объявление то ему на e-mail сразу приходит сообщение что объявление размещено, но само объявление уходит на модерации, нужно сделать так чтобы уведомление приходило после того как модератор его подтвердил.
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