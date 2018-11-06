Администрирование Linux/FreeBSD, PHP/JS
Основное занятие - администрирование, настройка, поддержка серверов под управлением Linux/FreeBSD систем. Базы данных MySQL, Postgres. Web-сервера: nginx, httpd. Так же разработка PHP / JS, docker
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