Veonis

Андрей Обойщиков Veonis

 
37 летРоссия/Пушкино
6 лет на фриланс-бирже
Был
2 года назад
Администрирование Linux/FreeBSD, PHP/JS

Основное занятие - администрирование, настройка, поддержка серверов под управлением Linux/FreeBSD систем. Базы данных MySQL, Postgres. Web-сервера: nginx, httpd. Так же разработка PHP / JS, docker

PHPJavascriptMySQLPostgreSQLLinuxNginxFreeBSDDocker
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$10
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Отзывы заказчиков
shatkov
38 летРоссия
17 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$10
10 баллов
3 года назад
Установка сертификата Let's Encrypt на сайт через консоль.
Выполнено профессионально и оперативно, рекомендую.
Клиент супер
Ответный отзыв
SokolovAleks
Александр 
38 летРоссия
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
33 отзыва
$1
10 баллов
3 года назад
Подключить почту через smtp, используя сайт https://app.sendgrid.com
Пользуюсь услугами Андрея очень давно, всегда находит решения, делает качественно и быстро. Всем рекомендую!
Отличный заказчик, всегда на связи, оплата вовремя.
Ответный отзыв
Arhaim
37 летУкраина
17 лет в сервисе
Был
9 часов назад
$20
10 баллов
5 лет назад
Требуется перенести сайт на другой хостинг
Исполнитель, отказался выполнять обязательства по заданию и исправить регрессии в функционале, которые возникли после переноса. Тем не менее денег не требует. Посему потраченное время компенсировано частично сделанной работой. Рекомендую тем, кто готов рискнуть и у кого стальные нервы.
Правда, отчасти. Проблема была в почтовой форме сайта, но мне никто не мог сказать как происходит отправка, через что и т.д. .
Ответный отзыв
wolfarion_renar
Ольга 
31 годРоссия
5 лет в сервисе
Была
3 года назад
1 отзыв
$20
10 баллов
5 лет назад
Диагностика и починка сайта в связи с нагрузкой на БД
Быстрая реакция, качественная работа, конструктивные предложения. Рекомендую.
Всё по делу. Все необходимые данные предоставляются. Рекомендую.
Ответный отзыв
ruservise
Бондарев 
53 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
$1
10 баллов
5 лет назад
Внести изменения в скрипт для рассылки
Все сделано качественно и в срок!
Задача поставлена чётко, с оплатой проблем небыло.
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