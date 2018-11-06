Исполнитель, отказался выполнять обязательства по заданию и исправить регрессии в функционале, которые возникли после переноса. Тем не менее денег не требует. Посему потраченное время компенсировано частично сделанной работой. Рекомендую тем, кто готов рискнуть и у кого стальные нервы.