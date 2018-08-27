У нас на сервере стоит mariadb, её нужно поднастроить. Сейчас она переодически зависает и работает медленно. Нужно пороверить логи, найти её узкие места и их устранить.
Настроить отдаю 404 ошибки на сервере на php fpm
Необходимо сделать 404 ошибку на всех урлах больше 1го уровня вложенности
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