Настроить отдаю 404 ошибки на сервере на php fpm

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка184 просмотра

Необходимо сделать 404 ошибку на всех урлах больше 1го уровня вложенности

PHP
7 лет назад
tortxp
Юрий 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Veonis
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$2
1 день
Постоянно уже сотрудничаю с исполнителям по разным задачам администрирования сервера. Всегда на связи, отвечает и делает быстро. Рекомендую
Задача поставлена чётко, с оплатой проблем небыло.

Заявки фрилансеров

Veonis
Андрей 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад