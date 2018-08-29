Нужен специалист в базах данных - MySql / MariaDB

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен7 заявок181 просмотр

У нас на сервере стоит mariadb, её нужно поднастроить. Сейчас она переодически зависает и работает медленно. Нужно пороверить логи, найти её узкие места и их устранить.

MySQL
7 лет назад
Suworoff
45 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$50
1 день
Всё отлично, спасибо!
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад