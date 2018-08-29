Требуется настройка домена на хостинге, добавления SSL и установка скрипта ГолдКодерс. Работа разовая, бюджет предлагайте свой.
Нужен специалист в базах данных - MySql / MariaDB
У нас на сервере стоит mariadb, её нужно поднастроить. Сейчас она переодически зависает и работает медленно. Нужно пороверить логи, найти её узкие места и их устранить.
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