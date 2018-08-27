Установить на сервер Centos PHP c ZTS и pthreads

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки251 просмотр

Необходимо установить на сервер с Centos7 minimal (чистый) апач с PHP c ZTS и pthreads. PHP должна работать с под юзера.

Файл для проверки прикрепляю

Доступы к серверу Исполнителю предоставлю.

CentOSPHP
7 лет назад
Pinguin-Studio
42 года
14 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

ideis
Илья 
43 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$20
1 день
Все выполнено быстро и качественно. Исполнитель порекомендовал как сделать лучше и это подошло. Был всегда на связи. Рекомендуем!
Рекомендую Александра. Задача поставлена четко, оплата вовремя и полностью. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

ideis
Илья 
43 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад