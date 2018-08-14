Вылечить сайт от вируса

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Взломали сайт на MODx Revo. У хостера есть бэкап, можно восстановить, но взломают заново.

Надо восстановить из бэкапа, провести аудит на дыры и залатать сайт. Перестали работать переходы на внутренние ссылки, надо починить.

Хостинг Timeweb, MODX Revolution 2.5.1-pl.

MODX
7 лет назад
wolfus
49 лет
19 лет в сервисе
Был
3 года назад

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