Помощь в настройке виртуального хостинга exoscale.com

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки185 просмотров

Добрый день

Я не могу разобраться с сервисом www.exoscale.com

Купил облачный доступ.

Но не могу понять:

как зайти на этот хостинг

как привязать домен

как пользоваться загрузкой файлов на хостинг

Нужна небольшая консультация в работе с сервисом.

От вас цена

7 лет назад
postin
Петр 
39 лет
8 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

Выбранный исполнитель

joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад
$32
2 дня
Отличный специалист! Все быстро настроил и объяснил! А я еще тот профи))) Так что если вам надо человек, который решит сложные проблемы легким языком и за малое время. Велкам! Спасибо!
Отличный заказчик

Заявки фрилансеров

joker163
Илья 
32 года
7 лет в сервисе
Был
3 года назад
7 лет назад