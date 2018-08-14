Требуется специалист по настройке криптопро на Linux сервере, через которые будут идти запросы в бюро кредитных историй, запросы должны быть подписаны по гост 2012. Подробности обсудим с исполнителем.
Помощь в настройке виртуального хостинга exoscale.com
Добрый день
Я не могу разобраться с сервисом www.exoscale.com
Купил облачный доступ.
Но не могу понять:
как зайти на этот хостинг
как привязать домен
как пользоваться загрузкой файлов на хостинг
Нужна небольшая консультация в работе с сервисом.
От вас цена
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