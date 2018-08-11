На сервере CentOs7 настроен OpenVpn. Работает через раз. Зависит то ли от првайдера то ли от роутера, незнаю. С офиса работает, с дома нет. (провайдер один). Как провайдер/роутер может его блокировать я не знаю. Работает по UDP на нестандартном порту. До этого был OpenVpn (на другой машине) работал стабильно отовсюду. Если примерно представляете что с ним сделать чтоб работало везде и всегда, прошу на сервер.