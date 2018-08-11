OpenVpn

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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На сервере CentOs7 настроен OpenVpn. Работает через раз. Зависит то ли от првайдера то ли от роутера, незнаю. С офиса работает, с дома нет. (провайдер один). Как провайдер/роутер может его блокировать я не знаю. Работает по UDP на нестандартном порту. До этого был OpenVpn (на другой машине) работал стабильно отовсюду. Если примерно представляете что с ним сделать чтоб работало везде и всегда, прошу на сервер.

7 лет назад
guest_15341583716002
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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Нет заявок фрилансеров