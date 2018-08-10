Настроить vds и перенести на него высоконагруженный и посещаемый сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт4 заявки237 просмотров

Задачи:

  • Посоветовать и правильно выбрать vds, к примеру, на firstvds.ru
  • Настроить все и подготовить для работы высоконагруженного сайта WordPress.
  • Перенести сайт - проверить работу его и функционала.
  • Если все установилось и все стабильно работает, перенести вновь базу со свежим контентом (на момент повторного переноса базы публикация контента будет приостановлена на сайте).
  • Проверить сайт на работоспособность всех функций.
Когда это нужно сделать и закончить. Начинать сейчас и закончить до 24 часов по Москве.

Прошу писать предложения только от опытных исполнителей, кто может все сделать грамотно, профессионально и оперативно. Новичков и пользователей с малым опытом прошу воздержаться от предложений.

WordPress
7 лет назад
SuperXXX
Сергей 
38 лет
9 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$60
1 день
10/08/2018 Данное лицо было выбрано в качестве исполнителя для переноса сайта и настройки сервера. Человек взял предоплату на 1000 рублей. 11/08/2018 Сегодня в середине дня он появился и сообщил, что он пьяный, у бати днюха. После чего он вновь пропал и не выходит на связь, хотя на часах уже 21.40. 12/08/2018 Появился. Предложил продолжить и выполнить работу. И опять пропал. 13/08/2018 15.30 на часах - человека нет. 16/08/2018 Написал что он в больнице. Как выйдет отдаст 1000 р. предоплаты. 21/08/2018 Вообще написал оскорбления с матами, и то, что я ЧМО, и он попал в аварию. Считаю такое поведение исполнителя недопустимым и данное мошенническое лицо нужно заблокировать на веблансере. Если взялся за заказ - имей советь выполнить обещание и обязательства взятые на себя. Нарушение сроков и пустые обещания являются разновидность обмана и кидаловом клиента. Более того, данное лицо начало оскорблять своего клиента в чате скайпа, видимо опять по синей дыне.
Сделал 90% работы. Написал что у отца днюха. Этот накатал отзыв. Хотя я говорил, что праздник.

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DimaShpak
Дмитрий 
44 года
9 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад