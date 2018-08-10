Настроить vds и перенести на него высоконагруженный и посещаемый сайт

Задачи:

Посоветовать и правильно выбрать vds, к примеру, на firstvds.ru

Настроить все и подготовить для работы высоконагруженного сайта WordPress.

Перенести сайт - проверить работу его и функционала.

Если все установилось и все стабильно работает, перенести вновь базу со свежим контентом (на момент повторного переноса базы публикация контента будет приостановлена на сайте).

Проверить сайт на работоспособность всех функций.

Когда это нужно сделать и закончить. Начинать сейчас и закончить до 24 часов по Москве.

Прошу писать предложения только от опытных исполнителей, кто может все сделать грамотно, профессионально и оперативно. Новичков и пользователей с малым опытом прошу воздержаться от предложений.