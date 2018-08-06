Настройка landing page конструктора на wordpress

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Закрыт3 заявки196 просмотров

Необходимо иметь возможность в сжатые сроки создавать типовые лендинг страницы для наших товаров:

  • Имея только набор вижуалов и текстов
  • Без специальных технических знаний
  • Без привлечения верстальщика либо программиста
Визуальный конструктор сайта с типовыми блоками и кастомизацией шрифтов, фонов, цветов и тд.Аналог WIX либо Tilda, но с функциональностью Wordpress

Мы нашли набор модулей для Wordpress, которые предположительно реализуют необходимый фукнционал (например Thrive), необходимо собрать все это лего в кучу.Общие требования

  • Единый интерфейс управления модулями системы
  • Поддержка мультидоменности
  • Возможность публиковать лендинг одновременно под уникальным доменом, а так же как часть url в составе главного сайта

    Например: www.my-product.com и www.store.com/mybrand/my-product

  • Адаптивная резиновая верстка
  • Поддержка платежных систем:
    • PayPal
    • Stripe
  • Поддержка марк. инструментов:
    • Google Analytics
    • Facebook Pixel
    • Google Tag Manager
  • Возможность вставить кастомный html-код в любое место лендинга
  • Подключение Facebook виджетов (к разным лендингам разные виджеты)
  • Интеграция с Youtube (возможность прикрепить видео в тело сайта)
  • Поддержка корзины, из которой можно (настраивается):
    • купить на сайте
    • перейти на другой сайт (например Амазон с кастомизацией на какой url с какими параметрами перейти)
  • Интеграция с кнопкой онлайн чата Bitrix24 (код дадим)
  • Возможность подписаться на рассылку новостей об акциях
  • Возможность оформить предзаказ с переходом на:
    • кастомную страницу “Спасибо” (отдельно для каждого лендинга)
    • внешний ресурс (амазон, ибей и тд)
  • Конструктор анкет для заполнения с кастомными полями, возможностью прикрепить картинку и отправкой письма посетителю и отдельный имейл

    Данные складывать в Google spreadsheet (указывается в настройках к лендингу)

  • Для всех принятых предзаказов, заказов, покупок, анкет фиксировать данные UTM-метки

    • Данные складывать в Google spreadsheet (указывается в настройках к лендингу)

Визуальные функциональные блоки
  • Различные текстовые блоки с возможностью вставить картинки, чтобы можно было собрать структуру как на ссылке ниже:

    http://usnork.com/

  • Раздел FAQ с раскрывашкой плюсиком
  • Таймер “до конца акции осталось”
  • Блок продажи товаров с кнопками “детальнее” и “купить”
  • Виджет “Подробнее о товаре” (картинка, описание, характеристики, выбор вариации (цвет, размер))
  • Размещение статей
  • Отзывы (вверстывать типа как отзывы с амазона, см ссылку на Usnork)
  • Форма обратной связи
  • Каруселька фотографий (со слайдером) с возможностью нанести на нее какой-то текст (по центру, с краю, снизу, сверху) + кнопкой
  • Кнопки соц сетей
  • Галерея

HTMLTildaWixWordPress
7 лет назад
showjumper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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