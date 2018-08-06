Здравствуйте, есть работающий почтовый сервер. 1.Есть глюки с аттачментами, время от времени некоторые файлы не прикрепляются. Надо исправить. 2. Непонятная ситуация с бэкапами. То есть они были но как с ними работать ...
Настройка landing page конструктора на wordpress
Необходимо иметь возможность в сжатые сроки создавать типовые лендинг страницы для наших товаров:
- Имея только набор вижуалов и текстов
- Без специальных технических знаний
- Без привлечения верстальщика либо программиста
Мы нашли набор модулей для Wordpress, которые предположительно реализуют необходимый фукнционал (например Thrive), необходимо собрать все это лего в кучу.Общие требования
- Единый интерфейс управления модулями системы
- Поддержка мультидоменности
- Возможность публиковать лендинг одновременно под уникальным доменом, а так же как часть url в составе главного сайта
Например: www.my-product.com и www.store.com/mybrand/my-product
- Адаптивная резиновая верстка
- Поддержка платежных систем:
- PayPal
- Stripe
- Поддержка марк. инструментов:
- Google Analytics
- Facebook Pixel
- Google Tag Manager
- Возможность вставить кастомный html-код в любое место лендинга
- Подключение Facebook виджетов (к разным лендингам разные виджеты)
- Интеграция с Youtube (возможность прикрепить видео в тело сайта)
- Поддержка корзины, из которой можно (настраивается):
- купить на сайте
- перейти на другой сайт (например Амазон с кастомизацией на какой url с какими параметрами перейти)
- Интеграция с кнопкой онлайн чата Bitrix24 (код дадим)
- Возможность подписаться на рассылку новостей об акциях
- Возможность оформить предзаказ с переходом на:
- кастомную страницу “Спасибо” (отдельно для каждого лендинга)
- внешний ресурс (амазон, ибей и тд)
- Конструктор анкет для заполнения с кастомными полями, возможностью прикрепить картинку и отправкой письма посетителю и отдельный имейл
Данные складывать в Google spreadsheet (указывается в настройках к лендингу)
- Для всех принятых предзаказов, заказов, покупок, анкет фиксировать данные UTM-метки
Данные складывать в Google spreadsheet (указывается в настройках к лендингу)
- Различные текстовые блоки с возможностью вставить картинки, чтобы можно было собрать структуру как на ссылке ниже:
- Раздел FAQ с раскрывашкой плюсиком
- Таймер “до конца акции осталось”
- Блок продажи товаров с кнопками “детальнее” и “купить”
- Виджет “Подробнее о товаре” (картинка, описание, характеристики, выбор вариации (цвет, размер))
- Размещение статей
- Отзывы (вверстывать типа как отзывы с амазона, см ссылку на Usnork)
- Форма обратной связи
- Каруселька фотографий (со слайдером) с возможностью нанести на нее какой-то текст (по центру, с краю, снизу, сверху) + кнопкой
- Кнопки соц сетей
- Галерея
Заявки фрилансеров
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