showjumper

Алексей Бобок showjumper

 
36 летУкраина/Киев
11 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
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недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$12
выплачено фрилансерам
нет выбранных исполнителей
нет постоянных исполнителей
нет безопасных платежей

  • Настройка landing page конструктора на wordpress

    Необходимо иметь возможность в сжатые сроки создавать типовые лендинг страницы для наших товаров:[list][*]Имея только набор вижуалов и текстов[*]Без специальных технических знаний [*]Без привлечения верстальщика либо программиста[/list] Визуальный конструктор сайта с типовыми блоками и кастомизацией шрифтов, фонов, ...

    WordPressHTMLTildaWixФорма обратной связи
    Системное администрирование3 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Настройка Shopify

    Есть уже работающий и продающий листинг на Amazon (1 товар). Хочу добавить каналы продаж. Зарегистрирован аккаунт Shopify. Необходимо настроить систему (в частности импорт данных из Амазона) и настроить отдельно онлайн магазин.

    Shopify
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Закончить SEO-настройку магазина на WIX

    Есть магазин на платформе WIX. Структура, внешний вид, информационные тексты, фото в портфолио - готовы. Необходимо донастроить необходимые поля для SEO. И открыть уже наконец сайт для пользования :) а то на главное странице "Скоро будет" Вот страница внутри, чтоб ...

    Wix
    Поисковые системы (SEO)5 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Технический перевод англ->рус

    $15

    Необходимо корректно перевести пдф файл, 7 страниц Не Гугл транслейт! Либо если пользуетесь им - перечитайте и скорректируйте за ним  бессмыслицу.

    Переводы1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Инфографика для спорт. товара на Amazon

    $200

    Необходимо 3 слайда к нашему спорт товару. [b]1) Характеристики товара. [/b]Необходимо показать 5-6 элементов, некоторые из которых это функциональная часть предмета (например крепление gopro), а часть его характеристика (например водонепроницаемость). [b]2) Размерная сетка [/b]Необходимо показать, что товар есть ...

    Инфографика
    Иллюстрации и Рисунки4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Лого бренда спорт товаров для плавания

    $80

    Необходимо разработать логотип. [b]Имя бренда:[/b] usnork  [b]Описание продукта:[/b] Маска с трубкой для ныряния, мужская и женская, возраст 20-50 лет, западная аудитория [b]Требования:[/b] Важно выделить символ "u" и "snork", чтобы они смотрелись вместе органично, но было четкое выделение слова "Snork".  Логотип должен ...

    Логотипы и Знаки43 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Подобрать Wordpress тему для магазина с 5-6 товарами

    Сайт для производства декоративной мебели из бетона, которое производит индивидуальные 5-6 типов товаров. Блоки информации:  - Товары и услуги  - Статьи  - Портфолио/Фотогалерея  - Контакты Необходимо подобрать и настроить тему WP, так чтобы:  - сайт нормально индексировался  - можно было заполнить форму ...

    WordPress
    Системы управления (CMS)8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Поиск информации на сайтах стран Азии

    Необходимо провести исследование рынка по конкретной тематике на сайтах стран: Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Тайланд. Конкретно: погуглить, найти профильные сайты, собрать информацию. И перевести на русский)

    Переводы6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Визитка для кофейни

    $20

    =Цель:= раздача проходящим людям визитки, на которой дана информация об открытии кофейни =Размеры:= Стандартные 90*50мм =Фон и цвета:= Светлый бетон, черные/темно-графитовые символы =Логотип:= логотипа нет:) текст шрифтом Arial, жирный точка://КОФЕ =Лицевая сторона визитки:= а) большой логотип б) текст: Открытие! Суббота, 8 августа Обменяй визитку на бесплатный капучино ...

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Визитка

    Здравствуйте. Мне необходимо сегодня разработать 2-сторонний макет визитки (наш дизайнер временно не доступен, ищу замену). Вы можете сегодня помочь мне в этом вопросе?

    Верстка полиграфиинет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Настройка взаимодействия 1С и Медок

    Необходимо наладить взаимодействие (импорт) из 1С в Медок. Сейчас наблюдаются проблемы с кодировкой в наименовании Ф.И.О сотрудников при выгрузке отчета по ЕСВ с сервера 1С под Windows Server. При загрузке Медок выдает соответствующую ошибку. При выгрузке ...

    1С-программирование1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Необходимо адаптировать готовые макеты

    $20

    Приветствую всех! Необходимо адаптировать уже готовый макет штендера с рекламой под другой формат печати. Старый формат: A1, новый 700х500мм. Тип файла .AI, исходник. Ничего дорисовывать не нужно. Всего файлов 4 (2штендера, по 2 стороны). Почти одинаковые.

    Верстка полиграфии1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Оформление отделений. Подготовка макетов.

    Необходимы услуги дизайнера по изготовлению макетов оформления отделений под печать. Периодические работы. Каждая работа оговаривается отдельно. У нас в наличии: - фирменный стиль; - фирменные цвета; - логотип; - общее видение; - примеры уже выполненных работ. Необходимо: - умение работать с большими ...

    Наружная реклама1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Верстка нескольких форм и писем из PDF в HTML

    $50

    Необходимо сверстать форму "Журнал регистрации ордеров" (PDF в приложении). Результат на выходе - HTML. Необходимо воспроизвести документ 1:1. Документ будет генерироваться с разбивкой на несколько страниц (в примере 2), при этом необходимо выводить все страницы в одном выводе с ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Linux-приложение для создания снимков с вебкамеры

    $100

    Всем привет! Нам необходимо разработать простое приложение для создания фото-снимков (jpeg) с веб-камеры, подключенной USB-портом к ПК под Linux. Требования к приложению: - максимально легкое, быстрая загрузка и инициализация; - простой интерфейс, общий макет в приложении; - запоминаемые, в конфиге, ...

    Linux
    Прикладное ПО4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
Fremdtext
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Была
3 месяца назад
$12
10 баллов
6 лет назад
Продающий копирайт
Интереснейшая задача, отличный клиент.
Быстро, хорошие разнообразные тексты. Можно работать.
Ответный отзыв
Lizaru
28 летРоссия
7 лет в сервисе
Была
15 дней назад
$15
10 баллов
6 лет назад
Технический перевод англ->рус
Отличный заказчик! Все чётко и понятно. Оплата в срок. Рекомендую)
Все прошло гладко. Перевод 8 страниц мелким шрифтом был успешно преодолен. Рекомендую! :)
Ответный отзыв
Mrbuha
30 летРоссия
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
6 лет назад
3D модель маски для плавания и фото с нее
Все отлично!
норм
Ответный отзыв
Poluden_Olga
Ольга 
34 годаУкраина
9 лет в сервисе
Была
6 лет назад
$20
10 баллов
8 лет назад
Визитка для кофейни
Отличный заказчик с чувством юмора. Оплата мгновенная. Хорошее продолжительное сотрудничество.
Хорошо. Быстро. Актуально.
Ответный отзыв
marooned
Ирина 
39 летУкраина
14 лет в сервисе
Была
9 лет назад
$100
10 баллов
10 лет назад
Создать макеты для оформления витрины помещения
рекомендую
Работа была выполнена качественно и быстро. Очень отзывчивый и понимающий с полуслова исполнитель. Рекомендую!
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