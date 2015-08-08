showjumper

Есть ряд мелких задач, типа настройки уведомлений, прав доступа, настройки бизнес-процессов при смене статусов/полей лида
- $100Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт5 лет назад
- $100
Есть ряд мелких задач, типа настройки уведомлений, прав доступа, настройки бизнес-процессов при смене статусов/полей лидаСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт5 лет назад
Необходимо иметь возможность в сжатые сроки создавать типовые лендинг страницы для наших товаров:[list][*]Имея только набор вижуалов и текстов[*]Без специальных технических знаний [*]Без привлечения верстальщика либо программиста[/list] Визуальный конструктор сайта с типовыми блоками и кастомизацией шрифтов, фонов, ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт5 лет назад
Написать тексты для: - сайта по услуге логистики - партизанского маркетинга в соц сетяхПродающие тексты1 исполнительЗавершен6 лет назад
Есть уже работающий и продающий листинг на Amazon (1 товар). Хочу добавить каналы продаж. Зарегистрирован аккаунт Shopify. Необходимо настроить систему (в частности импорт данных из Амазона) и настроить отдельно онлайн магазин.Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт6 лет назад
Есть магазин на платформе WIX. Структура, внешний вид, информационные тексты, фото в портфолио - готовы. Необходимо донастроить необходимые поля для SEO. И открыть уже наконец сайт для пользования :) а то на главное странице "Скоро будет" Вот страница внутри, чтоб ...Поисковые системы (SEO)5 заявокЗакрыт6 лет назад
- $15
Необходимо корректно перевести пдф файл, 7 страниц Не Гугл транслейт! Либо если пользуетесь им - перечитайте и скорректируйте за ним бессмыслицу.Переводы1 исполнительЗавершен6 лет назад
- $200
Необходимо 3 слайда к нашему спорт товару. [b]1) Характеристики товара. [/b]Необходимо показать 5-6 элементов, некоторые из которых это функциональная часть предмета (например крепление gopro), а часть его характеристика (например водонепроницаемость). [b]2) Размерная сетка [/b]Необходимо показать, что товар есть ...Иллюстрации и Рисунки4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $80
Необходимо разработать логотип. [b]Имя бренда:[/b] usnork [b]Описание продукта:[/b] Маска с трубкой для ныряния, мужская и женская, возраст 20-50 лет, западная аудитория [b]Требования:[/b] Важно выделить символ "u" и "snork", чтобы они смотрелись вместе органично, но было четкое выделение слова "Snork". Логотип должен ...Логотипы и Знаки43 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо очень натуральная модель маски для плавания с хорошей прорисовкой контуров, света и прочих мелких деталей для рекламных фото Примерный пример в аттаче3D-графика1 исполнительЗавершен6 лет назад
Сайт для производства декоративной мебели из бетона, которое производит индивидуальные 5-6 типов товаров. Блоки информации: - Товары и услуги - Статьи - Портфолио/Фотогалерея - Контакты Необходимо подобрать и настроить тему WP, так чтобы: - сайт нормально индексировался - можно было заполнить форму ...Системы управления (CMS)8 заявокЗакрыт7 лет назад
Необходимо провести исследование рынка по конкретной тематике на сайтах стран: Вьетнам, Камбоджа, Индонезия, Тайланд. Конкретно: погуглить, найти профильные сайты, собрать информацию. И перевести на русский)Переводы6 заявокЗакрыт7 лет назад
- $20
=Цель:= раздача проходящим людям визитки, на которой дана информация об открытии кофейни =Размеры:= Стандартные 90*50мм =Фон и цвета:= Светлый бетон, черные/темно-графитовые символы =Логотип:= логотипа нет:) текст шрифтом Arial, жирный точка://КОФЕ =Лицевая сторона визитки:= а) большой логотип б) текст: Открытие! Суббота, 8 августа Обменяй визитку на бесплатный капучино ...Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Мне необходимо сегодня разработать 2-сторонний макет визитки (наш дизайнер временно не доступен, ищу замену). Вы можете сегодня помочь мне в этом вопросе?Верстка полиграфиинет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо наладить взаимодействие (импорт) из 1С в Медок. Сейчас наблюдаются проблемы с кодировкой в наименовании Ф.И.О сотрудников при выгрузке отчета по ЕСВ с сервера 1С под Windows Server. При загрузке Медок выдает соответствующую ошибку. При выгрузке ...1С-программирование1 исполнительЗавершен10 лет назад
Необходимо продвинуть сайт в поисковых системах по ряду ключевых фраз. Детали по почте. Предлагайте кандидатуры и пару слов о том, почему выбрать необходимо именно Вас.Поисковые системы (SEO)19 заявокЗакрыт10 лет назад
- $20
Приветствую всех! Необходимо адаптировать уже готовый макет штендера с рекламой под другой формат печати. Старый формат: A1, новый 700х500мм. Тип файла .AI, исходник. Ничего дорисовывать не нужно. Всего файлов 4 (2штендера, по 2 стороны). Почти одинаковые.Верстка полиграфии1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимы услуги дизайнера по изготовлению макетов оформления отделений под печать. Периодические работы. Каждая работа оговаривается отдельно. У нас в наличии: - фирменный стиль; - фирменные цвета; - логотип; - общее видение; - примеры уже выполненных работ. Необходимо: - умение работать с большими ...Наружная реклама1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $50
Необходимо сверстать форму "Журнал регистрации ордеров" (PDF в приложении). Результат на выходе - HTML. Необходимо воспроизвести документ 1:1. Документ будет генерироваться с разбивкой на несколько страниц (в примере 2), при этом необходимо выводить все страницы в одном выводе с ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $100
Всем привет! Нам необходимо разработать простое приложение для создания фото-снимков (jpeg) с веб-камеры, подключенной USB-портом к ПК под Linux. Требования к приложению: - максимально легкое, быстрая загрузка и инициализация; - простой интерфейс, общий макет в приложении; - запоминаемые, в конфиге, ...Прикладное ПО4 заявкиЗакрыт11 лет назад