Настройка Shopify

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт1 заявка176 просмотров

Есть уже работающий и продающий листинг на Amazon (1 товар).

Хочу добавить каналы продаж.

Зарегистрирован аккаунт Shopify.

Необходимо настроить систему (в частности импорт данных из Амазона) и настроить отдельно онлайн магазин.

Shopify
8 лет назад
showjumper
37 лет
13 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров