Интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Интернет-магазины
Закрыт11 заявок221 просмотр
  • Дизайн  есть
  • И начало вёрстки
  • Осталось доверстать и натянуть на opencart
  • заполнить под ключ
Opencart
8 лет назад
guest_15087025304808
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта Симпла Simpla

    У нас есть сайт на ОсКомерц: www.biotint.com Ему уже более 10 лет и он уже устарел. Хочется  сделать сайт имеющий адаптивную мобильную версию, максимально простой, понятный и удобный клиентам. Кроме ...

    Интернет-магазины5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет-магазин автозапчастей

    Нуждаемся в интернет магазине автозапчастей. Работа интересная и на перспективу. Главные требования:  определить движок магазина который будет выполнять все поставленные задачи с запасом прочностифункционал и работа с поставщиками на типа exist, autodoc, ixora, партКомрассмотрим ...

    Интернет-магазины14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Интернет магазин одного товара - Книги

    Интернет -магазин состоит из двух частей Публичная - страница Лендинг, продвигающая всего один товар - книгу   Закрытая - доступ по паролю В закрытой части собственно сверстана книга в формате ...

    HTML
    Интернет-магазины8 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Доработка интернет-магазина

    Нужно доработать парсер интернет-магазина на самописном движке. Сейчас парсер обрабатывает экселевский файл через выгрузку в админке. Требуется автоматизировать этот процесс путем захвата его с FTP (файл будут выгружать 2 раза в сутки). Так же создать ...

    Интернет-магазины3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Изменить мобильное приложение по готовому шаблону на AngularJS

    Есть купленный шаблон мобильного приложения - https://codecanyon.net/item/full-mobile-woocommerce-app-for-woocommerce-store-modernshop/20417299 Нужно его изменить под мои нужды и привязать к моему сайту на Woocommerce по документации приложения.

    WooCommerce
    Интернет-магазинынет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание интернет магазина

    Необходимо создание интернет магазина для определенных групп товаров(косметические материалы) Наполнение сайта можно взять с сайта который будет указан(картинки,цена и название материалов), а так же возможность добавления новых позиций самостоятельно  Для интернет магазина необходима ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Закрыт
    8 лет назад