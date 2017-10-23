Быстрый заказ на PrestaShop

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Завершен3 заявки253 просмотра

Нужно добавить на действующий сайт функцию быстрого заказа и регистрации по номеру телефона.

Магазин на PrestaShop 1.6.1

PrestaShop
8 лет назад
sleeepevery
Егор 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

anovozhenov89
Анатолий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-1)
8 лет назад
$5
1 день
Доволен абсолютно всем: заказ выполнил быстро, всё функционирует корректно, да и просто общаться с фрилансером на протяжении всего сотрудничества было приятно
все 0супер.

Заявки фрилансеров

anovozhenov89
Анатолий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
3 отзыва(-1)
8 лет назад