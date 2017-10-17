всем привет, верстка есть нужно интегрировать из магенто данные о заказе для майдж 1.9 - суть такая что клиент переделал загроможденные данные в минималистичный дизайн серого и белого
Fullstack developer (PHP/JS) Украина
Необходим человек на временный проект 3-4 месяца, в дальнейшем возможно продолжение сотрудничества.
Основные обязанности поддержка и развитие сайтов на CMS Prestashop (версия 1.6).
Требования:
- Опыт веб-разработки не менее 3х лет;
- знание PHP 5,7;
- Понимание и применение принципов ООП;
- JS, jQuery (много функционала на JS);
- Опыт работы с MySQL (опыт работы с высоко нагруженными проектами, оптимизация запросов, написание сложных запросов);
- Уверенное знание HTML, CSS, (Less или Sass, Bootstrap будет плюсом);
- Опыт работы с Git (понимание как работать с ним);
- Опыт работы с linux-системами (иногда надо немного администрировать сервер);
- Умение разбираться в чужом коде;
- Ответственность, пунктуальность, целеустремленность;
- Способность и желание обучаться новому;
- Английский - intermediate.
- Поддержка сайтов на CMS Prestashop, Wordpress;
- Разработка нового функционала для CMS (модули, плагины);
- Создание новых проектов с нуля (фронтенд/бекенд);
- Доработка и усовершенствование текущих проектов(внутренние проекты компании).
- Технологии, которые будут использоваться PHP, JavaScript, jQuery, HTML, CSS, MySQL, git.
- График работы: с Пн по Пт, выходные Сб, Вс;
- Режим работы: 8 часов в день;
- зарплата (по результатам собеседования, 1000-2000 USD в зависимости от уровня).
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