Fullstack developer (PHP/JS) Украина

$1500
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Закрыт4 заявки234 просмотра

Необходим человек на временный проект 3-4 месяца, в дальнейшем возможно продолжение сотрудничества.

Основные обязанности поддержка и развитие сайтов на CMS Prestashop (версия 1.6).

Требования:

  • Опыт веб-разработки не менее 3х лет;
  • знание PHP 5,7;
  • Понимание и применение принципов ООП;
  • JS, jQuery (много функционала на JS);
  • Опыт работы с MySQL (опыт работы с высоко нагруженными проектами, оптимизация запросов, написание сложных запросов);
  • Уверенное знание HTML, CSS, (Less или Sass, Bootstrap будет плюсом);
  • Опыт работы с Git (понимание как работать с ним);
  • Опыт работы с linux-системами (иногда надо немного администрировать сервер);
  • Умение разбираться в чужом коде;
  • Ответственность, пунктуальность, целеустремленность;
  • Способность и желание обучаться новому;
  • Английский - intermediate.
Обязанности:

  • Поддержка сайтов на CMS Prestashop, Wordpress;
  • Разработка нового функционала для CMS (модули, плагины);
  • Создание новых проектов с нуля (фронтенд/бекенд);
  • Доработка и усовершенствование текущих проектов(внутренние проекты компании).
  • Технологии, которые будут использоваться  PHP, JavaScript, jQuery, HTML, CSS, MySQL, git.
Условия работы:

  • График работы: с Пн по Пт, выходные Сб, Вс;
  • Режим работы: 8 часов в день;
  • зарплата (по результатам собеседования, 1000-2000 USD в зависимости от уровня).

BootstrapCSSGitHTMLJavaScriptjQueryLinuxMySQLPHPPrestaShopSASSWordPress
8 лет назад
nutii
Антон 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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