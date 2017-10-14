Нужно интегрировать верстку в имайл - писем о заказе идущих с магенто

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Закрыт4 заявки180 просмотров

всем привет, верстка есть

нужно интегрировать из магенто данные о заказе для майдж 1.9  -  суть такая что клиент переделал загроможденные данные в минималистичный дизайн серого и белого

7 лет назад
modx_customize
Дмитрий 
44 года
15 лет в сервисе
Был
3 года назад

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