Оформить интернет-магазин на конструкторе Ucoz.

Здравствуйте!

Я начал делать инет-магазин на ucoz, но разобраться до конца не могу. Я не знаю ни html, ни всего остального :-)

Мне нужно оформление, расставить фильтра, сортировки и т.д. Товар я добавлю сам. Есть пример, хотелось-бы похожий. Не картинками, а именно функционально с некоторыми особенностями.

Магазин современных российских монет.

С уважением,

Тарас