Оформить интернет-магазин на конструкторе Ucoz.

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Закрыт6 заявок187 просмотров

Здравствуйте!

Я начал делать инет-магазин на ucoz, но разобраться до конца не могу. Я не знаю ни html, ни всего остального :-) 

Мне нужно оформление, расставить фильтра, сортировки и т.д.  Товар я добавлю сам.  Есть пример, хотелось-бы  похожий. Не картинками, а именно функционально с некоторыми особенностями. 

Магазин современных российских монет.

С уважением,

Тарас

HTML
8 лет назад
tkrasnov
Тарас 
50 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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