Нужно создать ИМ на тему "Кухонные мойки, смесители,духовые шкафы, вытяжки и т.д) т.е кухонное оборудование. Шаблона нет, но есть 2 сайта (robotoman.ru и makeup.com.ua), я бы хотел совместить их в 1 сайт. (Возможен Ваш ...
Оформить интернет-магазин на конструкторе Ucoz.
Здравствуйте!
Я начал делать инет-магазин на ucoz, но разобраться до конца не могу. Я не знаю ни html, ни всего остального :-)
Мне нужно оформление, расставить фильтра, сортировки и т.д. Товар я добавлю сам. Есть пример, хотелось-бы похожий. Не картинками, а именно функционально с некоторыми особенностями.
Магазин современных российских монет.
С уважением,
Тарас
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