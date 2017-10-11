Настроить шаблон на Opencart

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Закрыт10 заявок214 просмотров

Купил шаблон Newstore у автора.

Установил сам Ocstore 2.3.0.2

Вот konkiiklushki.ru

1. Есть файлы шаблона и модулей (Уже залиты и в админке загружены).

2. Есть видеоинструкция всех действий по настройке, т.е. все действия что нужно сделать, чтобы этот шаблон был полноценно настроен (видео - 21 минута).

3. Есть доступ к Ftp, БД, Админке.

Нужно все настроить и прямо сегодня.

В заявке пишите вашу цену. Она для меня сейчас важна.

P.S. Последующие доработки будут иметь запас времени.

ocStoreOpencart
8 лет назад
smilesmile
Вячеслав 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад

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