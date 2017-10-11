1. Доработать картинки для слайдера 2. В карточках товаров упорядочить по возрастанию варианты исполнения. 3. В поддиректориях каталога сделать, чтобы цена писалось со словом "от". 4. Сделать двухшаговое оформление заказа. На первом ...
Настроить шаблон на Opencart
Купил шаблон Newstore у автора.
Установил сам Ocstore 2.3.0.2
Вот konkiiklushki.ru
1. Есть файлы шаблона и модулей (Уже залиты и в админке загружены).
2. Есть видеоинструкция всех действий по настройке, т.е. все действия что нужно сделать, чтобы этот шаблон был полноценно настроен (видео - 21 минута).
3. Есть доступ к Ftp, БД, Админке.
Нужно все настроить и прямо сегодня.
В заявке пишите вашу цену. Она для меня сейчас важна.
P.S. Последующие доработки будут иметь запас времени.
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