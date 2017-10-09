Разработка интернет-магазина

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Закрыт20 заявок252 просмотра

Андрей добрый день,  Сейчас мы развиваем интернет-магазин. Нам нужен человек который будет заниматься его разработкой.

 Примеры: www.230kg.ru

www.sporteev.ru

8 лет назад
Eremichev
Дмитрий 
36 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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