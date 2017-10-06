Нужен скромный Интернет-Магазин для ОПТ клиентов(100чел.) для 1С v7

Нужен интернет-магазин, по сути без разници на какой платформе.(ворлд прэс, опенкарт и т.д)

Главное это возможность синхронизировать с 1С 7 . Сотрудничаем с программистами 1с, которые подсоиденят новый сайт к нашей 1с7

Сайтом будут пользоваться не более 100 клиентов. Он будет закрыт для входа, только с Логином и Поролем.

Будет около 12-16 тысяч позиций.

Нужно:

Личный кабинет с историей заказов и корзиной

Кнопка в корзине "отправить заказ" что сразу переносит накладную в 1с7

Хорошая работа на планшетах-телефонах. (2 менеджера ездят с планшетами и бросают заказы через сайт в 1с7)

Что-бы заказы не пропадали из корзины, если клиент начал набирать заказ и продолжил через время

Что-бы заказы не исчезали и доходили в 1С без глюков (и не застрявали где-то)

Кнопка на сайте, при нажатие которой цены товара пропадают (что бы показать клиенту фото и он не видел цену)

Поиск товара по артикулу и по названию товара

На сайте на против товара, видно тикующий остаток товара как в 1с ( 1-5;5-10;10-50;50+)

Сделать 1 скрытый сайт, если мы даем клиентам всем текущий сайт http://selor-group.in.ua/ то эту ссылку http://selor-group.in.ua/carlife/ мы даем только некоторым ( оставить возможность такую)

Сделать вкладку : Акции (тут будет товар с 1с который добавлен в категорию "акции" .

Сделать вкладку "Новый приход" (тут будет появляться новинки и то что пришло на склад в наличие) 12. Нужно что бы фотографии выгружались на сайт с 1С 500х500 разрешение

Так-же, прикладываю скриншоты как у нас в 1С выглядит обновления ассортимента на сайте, и новых пользователей.

Выше я дал наш сайт рабочий, он баганный и очень проблемный, НО дизайн и т.д устраивает, в новом сайте нужно сделать все также, расположенние товара, категорий, и скрол сверху в низ папок.

Отвечу на все вопросы в лс.