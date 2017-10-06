Общее описание проекта - Двусторонний обмен с 1С. Весь каталог загружается из базы 1С. Предполагается взаимодействие с нашим программистом 1С. - Интеграция с платежной системой Платрон - Интеграция службы доставки СДЭК ...
Нужен скромный Интернет-Магазин для ОПТ клиентов(100чел.) для 1С v7
Нужен интернет-магазин, по сути без разници на какой платформе.(ворлд прэс, опенкарт и т.д)
Главное это возможность синхронизировать с 1С 7 . Сотрудничаем с программистами 1с, которые подсоиденят новый сайт к нашей 1с7
Сайтом будут пользоваться не более 100 клиентов. Он будет закрыт для входа, только с Логином и Поролем.
Будет около 12-16 тысяч позиций.
Нужно:
- Личный кабинет с историей заказов и корзиной
- Кнопка в корзине "отправить заказ" что сразу переносит накладную в 1с7
- Хорошая работа на планшетах-телефонах. (2 менеджера ездят с планшетами и бросают заказы через сайт в 1с7)
- Что-бы заказы не пропадали из корзины, если клиент начал набирать заказ и продолжил через время
- Что-бы заказы не исчезали и доходили в 1С без глюков (и не застрявали где-то)
- Кнопка на сайте, при нажатие которой цены товара пропадают (что бы показать клиенту фото и он не видел цену)
- Поиск товара по артикулу и по названию товара
- На сайте на против товара, видно тикующий остаток товара как в 1с ( 1-5;5-10;10-50;50+)
- Сделать 1 скрытый сайт, если мы даем клиентам всем текущий сайт http://selor-group.in.ua/ то эту ссылку http://selor-group.in.ua/carlife/ мы даем только некоторым ( оставить возможность такую)
- Сделать вкладку : Акции (тут будет товар с 1с который добавлен в категорию "акции" .
- Сделать вкладку "Новый приход" (тут будет появляться новинки и то что пришло на склад в наличие)
12. Нужно что бы фотографии выгружались на сайт с 1С 500х500 разрешение
Выше я дал наш сайт рабочий, он баганный и очень проблемный, НО дизайн и т.д устраивает, в новом сайте нужно сделать все также, расположенние товара, категорий, и скрол сверху в низ папок.
Отвечу на все вопросы в лс.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте! Есть готовая тема для WP, необходимо собрать на ней интернет магазин на пару десятков товаров. Напишите, пожалуйста, ориентировочную стоимость и возможные сроки. Спасибо.Интернет-магазины21 заявкаЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте. Требуются услуги программиста, готового взять на поддержку хороший интернет-магазин на Drupal. от вас - желание и умение разбираться в чужом коде (код хороший). Адекватные цены. Оплата исключительно сдельная ...Интернет-магазины5 заявокЗакрыт8 лет назад
Всем привет, нужно прикрутить к двум сайтам google e-commerce От вас сроки и цены С уважением ДмитрийИнтернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен специалист который хорошо знает движек интернет магазина Матжента. Нужно провести работы. А именно как можно сильнее ускорить работу сайта. Ввести разметку, и прочее.Интернет-магазины3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добавить модуль интернет магазина на существующий функционал сайта dstrezzed-shop.ru, который сделан на ModxEvo.Интернет-магазины5 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день, интересует интернет магазин на базе Taobao Open PlatformИнтернет-магазины6 заявокЗакрыт7 лет назад
Здравствуйте, уважаемые фрилансеры. Необходимо создать аналог http://www.autozone.com/ - полностью повторить функционал ИМ, дизайн будет изменен. Каталог автозапчастей будет подгружается через http://docs.abcp.ru/wiki/API:Docs и через БД 1С УТП (мастер БД) Платежная система ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Пример: http://magazine.tezart.com.ua/ Сколько будет стоить сделать подобный магазин на Битрикс? Шаблонный и индивидуальный дизайн? Стоимость и сроки?Интернет-магазины10 заявокЗакрыт8 лет назад
Что имеется: 1 Интернет магазин с лицензией на 1с Битриксе с редакцией Бизнес 2 Парсер контента: сайты, excel, xml, yml, csv, rss ...Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт8 лет назад