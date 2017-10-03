Интернет магазин Laravel

Здравствуйте, уважаемые фрилансеры.

Необходимо создать аналог http://www.autozone.com/ - полностью повторить функционал ИМ, дизайн будет изменен.

Каталог автозапчастей будет подгружается через http://docs.abcp.ru/wiki/API:Docs и через БД 1С УТП (мастер БД)

Платежная система автотоваров - Робокасса. Банковский эквайринг

Фрейморк Laravel

Сообщите, какие вы видите подпроекты с открытым исходным кодом (October cms, Quazar E-commerce, orchid)

Чем обоснован ваш выбор готовой CMS на базе Laravel для нашего проекта?

Интересуют сроки реализации примера ИМ, используемая технология и стоимость работы за весь проект минимального ТЗ

Желаемый месячный оклад при удаленной работе part-time?

Приоритет отдаем специалистам указавших конкретные ссылки на конкретный проект по автотоварам или проекты близкой тематики.