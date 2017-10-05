Спарсить конкретный сайт в excel

Требуется спарсить сайт в excel.

На выходе информация в excel файле, пример шаблона который требуется заполнить прикрепляю.

-Вставлять ссылку на самую большую фотографию.

-После парсинга, пробежаться по всем спарсанным фотографиям на предмент водянного знака, если имеется, то найти аналогичную фотографию (с помощью известных сервисов) без водянного знака. С водяным знаком не должно быть, но мало-ли...