Спарсить конкретный сайт в excel

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Завершен2 заявки233 просмотра

Требуется спарсить сайт в excel.

На выходе информация в excel файле, пример шаблона который требуется заполнить прикрепляю.

-Вставлять ссылку на самую большую фотографию.

-После парсинга, пробежаться по всем спарсанным фотографиям на предмент водянного знака, если имеется, то найти аналогичную фотографию (с помощью известных сервисов) без водянного знака. С водяным знаком не должно быть, но мало-ли...

8 лет назад
zacker2
Андрей 
37 лет
15 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад
$20
1 день
Все отлично, спасибо за работу!
Все отлично. Четкая задача. Оплата в срок. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

prophetz
33 года
17 лет в сервисе
Был
год назад
8 лет назад