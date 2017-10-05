Веб студии нужен исполнитель проекта. На опенкарте необходимо сделать фильтр по атрибутам, аякс. Можно самому писать, можно взять готовый и изменить под наши требования. Главное что должно учитываться это то, что последующие данные для ...
Спарсить конкретный сайт в excel
Требуется спарсить сайт в excel.
На выходе информация в excel файле, пример шаблона который требуется заполнить прикрепляю.
-Вставлять ссылку на самую большую фотографию.
-После парсинга, пробежаться по всем спарсанным фотографиям на предмент водянного знака, если имеется, то найти аналогичную фотографию (с помощью известных сервисов) без водянного знака. С водяным знаком не должно быть, но мало-ли...
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