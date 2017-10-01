ИМ на шаблоне для воокомерца.

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Закрыт7 заявок164 просмотра

Веб студии нужен исполнитель проекта.  

Необходимо на шаблоне вордпресса+вуукомерц наполнить контентом,  

настроить дизайн под нашу стилистику и функционал для ИМ. 

Подробнее обсудим с исполнителем. Сразу пишите свой скайп

WordPress
8 лет назад
KoronaKG
Алина 
31 год
8 лет в сервисе
Была
4 года назад
41 отзыв

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Нет заявок фрилансеров