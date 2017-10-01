О проекте: Интернет-магазин на Магенто 1.9 На данном этапе требуется доработка модулей: поставщики, складской учет, варианты товаров и прочее. Детальней в переписке. Ожидаемая длительность проекта: 3 месяца с почасовой оплатой ...
Обновление и настройка магазина на zen-cart
Добрый день, нужно обновить и поднастроить магазин на zen-cart. Магазин скину в личку
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Интернет-магазины9 заявокЗакрыт7 лет назад
Привет всем! Надо починить оформление товара http://sibir.sevasargsyan.ru/index.php?route=checkout/onepagecheckout после нажатие Оформить заказ перенаправляет на неизвестную страницу. Без цены не рассматриваю заявку.Интернет-магазинынет заявокЗакрыт8 лет назад
Необходимо выполнить ряд работ по доработке Интернет-магазина. Оптимизировать в некоторых местах код, исправить некоторые ошибки. Подробности в переписке. Первоначальная длительность проекта: 5 рабочих дней.Интернет-магазины9 заявокЗакрыт8 лет назад
Требуется выполнить работу по созданию интернет магазина без оплаты на сайте, без служб доставки потому что магазин работает без кассы.. Просто чтобы человек мог оформить предзаказ.. По сути это должна быть презентация магазина как торговой ...Интернет-магазины18 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Нужна копия магазина на битрикс со всем функционалом магазина uggi . ru Интересуют сроки и цена. Просьба не предлагать свои решения и тд., так как нужна копия именно ...Интернет-магазины7 заявокЗакрыт8 лет назад
коллеги, привет есть тестовый магазин опенкарт 2.3 на нем стоит покупной модуль есть пару вопросов: 1. убрать ресайз изобржаений в карточке товара и категории ...Интернет-магазины9 заявокЗакрыт8 лет назад
Задача1/ Необходимо "натянуть" купленный шаблон интернет магазина на CMS Open Cart 2/ Внести в макет около 50 простых правок ( типа добавить категорию, сместить границы шаблона, заменить блоки с условиями на простые текстовые)Интернет-магазины7 заявокЗакрыт8 лет назад
- $100
1. Настроить тему и создать инфо-страницы, продумать юзабилити 2. Установить необходимые модули 3. Настроить seo url 4. Наполнить блоки "Наши преимущества" и других информационных 5. Изготовить банеры 6. Отредактировать текст ...Интернет-магазины8 заявокЗакрыт8 лет назад
1. Доработать готовый шаблон ( меню, фильтры) 2. Разместить 300 товаров ТЗ по запросуИнтернет-магазины4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Есть необходимость в создании сайта интернет магазина на 1С Битрикс. Дизайн с меня, наполнение тоже. Верстка, структура, функционал с вас. Очень важно ваше портфолио и опыт в создании. ...Интернет-магазины10 заявокЗакрыт8 лет назад