Копия магазина на битрикс

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Закрыт7 заявок188 просмотров

Добрый день! Нужна копия магазина на битрикс со всем функционалом магазина uggi . ru

Интересуют сроки и цена.

Просьба не предлагать свои решения и тд., так как нужна копия именно этого магазина и именно на битриксе.

8 лет назад
neofun
Юрий 
40 лет
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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