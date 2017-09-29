Доработать импорт товаров на сайте ModX

$15
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Закрыт1 заявка158 просмотров

https://quantum-light.ru/product/accessories/reo-s-2733-9-s1-w-wzz.html Есть импортированный товар один, у него отсутствует компонент "чертеж" который есть у других товаров. Нужно вывести его. Импорт с помощью этого компонента: https://modstore.pro/packages/import-and-export/msimportexport Вообщем нужно вывести этот чертеж и если есть еще косяки при импорте то их исправить, но вроде их нет. 

MODX
8 лет назад
Maxtsurka
Максим 
40 лет
8 лет в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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