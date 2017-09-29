Правки магазина open cart

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Закрыт9 заявок172 просмотра

коллеги, привет

есть тестовый магазин опенкарт 2.3

на нем стоит покупной модуль

есть пару вопросов: 

1. убрать ресайз изобржаений в карточке товара и категории

2. мелкие правки - вывести категории, и по мелочам

Opencart
8 лет назад
myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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