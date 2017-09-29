Добрый день ТЗ приложил Там все написано Покажите примеры разработанных вами ИМ на Битриксе
Правки магазина open cart
коллеги, привет
есть тестовый магазин опенкарт 2.3
на нем стоит покупной модуль
есть пару вопросов:
1. убрать ресайз изобржаений в карточке товара и категории
2. мелкие правки - вывести категории, и по мелочам
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