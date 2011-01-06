Специализация и профессиональные навыки:
Составление семантического ядра. Анализ конкуренции. Подбор стратегии для продвижения. Поисковая оптимизация. Таргентированная реклама в социальных медиа. Юзабилити.Поведенчиская психология пользователей. Создание и раскрутка сайтов визиток, создание рассылок, сайтов одностраничников, персоональных блогов, основы html, установка и настройка cms на хостинг, оптимизация процесов, работа с ссылочными биржами, работа со статейными биржами.
Менеджер seo проектов
SeoСтудия ТурбоSeo, (turboseo.com.ua) Харьков,
май 2009 — декабрь 2010
Обязанности:
— создание и анализ семантического ядра для сайта
— переговоры с клиентами
— ведение клиента под ключ
— анализ конкурентов и рекомендации партнерам во время продвижения
— мотиронг рынка
— основы seo
— основы юзабилити ( анализ данных по посещаемости и уменьшение показателя отказов )
— создание вирусных рекламных компаний
— мониторинг изменения алгоритмов ПМ
Достижения:
— 5 личных догоров ежемесячно
Имею ряд собственых сайтов. Есть своя сетка саттелитов и блогов на жж.
Умею работать как удаленно так и в команде, есть хорошие верстальшики , программеры, копирайтеры в команде
Являюсь модератором на одном из seo форумов.
Есть практический опыт в google adwords и yandex direct.
Ваши гарантии на мои услуги:
• Наличие аттестата сервиса WebMoney;
• Я ценю свою репутацию.Мои клиенты – постоянные заказчики, с которыми сотрудничаю продолжительный срок;
Срок выполнения заказов и стоимость оговаривается с каждым отдельным клиентом индивидуально, исходя из тематического задания.
Убедительная просьба! Заказчиков, которые работают по схеме - "Сделай нам рекламу и получи % с выручки проекта" - не беспокоить!
За все нужно платить. Вопрос кому и сколько
* Бесплатно консультирую по техническим вопросам
* Оказываю услуги по разработке и ведению рекламных кампаний в Direct и Adwords
- мониторинг позиций сайта
- мониторинг посещаемости
- отчеты о выполненных работах
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