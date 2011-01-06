Я продвигаю не ваш сайт, а ваш бизнес. ( seo + smm + контекст )

Специализация и профессиональные навыки:

Составление семантического ядра. Анализ конкуренции. Подбор стратегии для продвижения. Поисковая оптимизация. Таргентированная реклама в социальных медиа. Юзабилити.Поведенчиская психология пользователей. Создание и раскрутка сайтов визиток, создание рассылок, сайтов одностраничников, персоональных блогов, основы html, установка и настройка cms на хостинг, оптимизация процесов, работа с ссылочными биржами, работа со статейными биржами.

Менеджер seo проектов

SeoСтудия ТурбоSeo, (turboseo.com.ua) Харьков,

май 2009 — декабрь 2010

Обязанности:

— создание и анализ семантического ядра для сайта

— переговоры с клиентами

— ведение клиента под ключ

— анализ конкурентов и рекомендации партнерам во время продвижения

— мотиронг рынка

— основы seo

— основы юзабилити ( анализ данных по посещаемости и уменьшение показателя отказов )

— создание вирусных рекламных компаний

— мониторинг изменения алгоритмов ПМ

Достижения:

— 5 личных догоров ежемесячно

Имею ряд собственых сайтов. Есть своя сетка саттелитов и блогов на жж.

Умею работать как удаленно так и в команде, есть хорошие верстальшики , программеры, копирайтеры в команде

Являюсь модератором на одном из seo форумов.

Есть практический опыт в google adwords и yandex direct.

Ваши гарантии на мои услуги:

• Наличие аттестата сервиса WebMoney;

• Я ценю свою репутацию.Мои клиенты – постоянные заказчики, с которыми сотрудничаю продолжительный срок;

Срок выполнения заказов и стоимость оговаривается с каждым отдельным клиентом индивидуально, исходя из тематического задания.

Убедительная просьба! Заказчиков, которые работают по схеме - "Сделай нам рекламу и получи % с выручки проекта" - не беспокоить!

За все нужно платить. Вопрос кому и сколько

* Бесплатно консультирую по техническим вопросам

* Оказываю услуги по разработке и ведению рекламных кампаний в Direct и Adwords

- мониторинг позиций сайта

- мониторинг посещаемости

- отчеты о выполненных работах