All will be good.
Пишу скрипты всех сложностей, админки, мини-проекты, парсеры, т.д. использую PHP/JS/MySQL/HTML/CSS а также различные фреймворки - обращайтесь. Всегда интересуют нестандартные задания, люблю изучать новые технологии.
- Strong knowledge of PHP (PSR-2/Yii2/CodeIgniter)
- Extensive knowledge of JavaScript, JQuery
- Strong on general development topics, including object-oriented programming, design patterns
- Extensive knowledge and experience in Unix systems
- Experienced database developer (MySQL, Redis), optimization of databases for highload, caching (Memcached)
- Extensive knowledge of HTML5
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
7 лет назад
Вадим оперативно помог нам создать анкету в html формате для рассылки. Провели тест, Вадим помог исправить ряд пунктов. Постоянно был на связи, рекомендуем для сотрудничества!
Ответный отзыв
Все отлично, сотрудничеством доволен - рекомендую :)
$10
10 баллов
7 лет назад
Очень довольна работой, исполнитель мастер своего дела , приятный человек в общении, все сделано в сроки и все правки внесены. Благодарю! Рекомендую!
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, все прошло приятно и гладко :) Рекомендую.
$35
10 баллов
7 лет назад
Отличная работа! Сделано все быстро и по тз. Приятно было работать.
Ответный отзыв
Сотрудничеством доволен, все хорошо.
$35
10 баллов
7 лет назад
Вадим очень оперативный исполнитель. Справился со всем и задачами, оперативно и профессионально! Будем работать дальше.
Ответный отзыв
Хорошая постановка задачи, оперативная оплата, никаких лишних проблем, сотрудничеством доволен.
$30
10 баллов
7 лет назад
CodeIgniterPHP
Работа сделана хорошо. Исполнителя рекомендую.
Ответный отзыв
Все отлично, сотрудничеством доволен, не возникло абсолютно никаких проблем, рекомендую :)
Веб-программирование
79 отзывов
$15/час
от $15от 1 часа
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