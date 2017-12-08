vanilko

Вадим Дорох vanilko

 
31 год
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 года назад
All will be good.

Пишу скрипты всех сложностей, админки, мини-проекты, парсеры, т.д. использую PHP/JS/MySQL/HTML/CSS а также различные фреймворки - обращайтесь. Всегда интересуют нестандартные задания, люблю изучать новые технологии.

  • Strong knowledge of PHP (PSR-2/Yii2/CodeIgniter)
  • Extensive knowledge of JavaScript, JQuery
  • Strong on general development topics, including object-oriented programming, design patterns
  • Extensive knowledge and experience in Unix systems
  • Experienced database developer (MySQL, Redis), optimization of databases for highload, caching (Memcached)
  • Extensive knowledge of HTML5
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Отзывы заказчиков

Victor_Bl
Виктор 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
год назад
$10
10 баллов
7 лет назад
Анкета для емейл-рассылки
Вадим оперативно помог нам создать анкету в html формате для рассылки. Провели тест, Вадим помог исправить ряд пунктов. Постоянно был на связи, рекомендуем для сотрудничества!
Все отлично, сотрудничеством доволен - рекомендую :)
Ответный отзыв
rghorova
Руслана 
33 года
7 лет в сервисе
Была
7 лет назад
1 отзыв
$10
10 баллов
7 лет назад
Запрограммировать отчет justclick
Очень довольна работой, исполнитель мастер своего дела , приятный человек в общении, все сделано в сроки и все правки внесены. Благодарю! Рекомендую!
Сотрудничеством доволен, все прошло приятно и гладко :) Рекомендую.
Ответный отзыв
DeGe
41 год
12 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Написать скрипт с админпанелью для розыгрыша призов
Отличная работа! Сделано все быстро и по тз. Приятно было работать.
Сотрудничеством доволен, все хорошо.
Ответный отзыв
yadrew
Андрю 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад
$35
10 баллов
7 лет назад
Правки на самописе
Вадим очень оперативный исполнитель. Справился со всем и задачами, оперативно и профессионально! Будем работать дальше.
Хорошая постановка задачи, оперативная оплата, никаких лишних проблем, сотрудничеством доволен.
Ответный отзыв
jnetworkmanager
42 года
12 лет в сервисе
Был
4 года назад
$30
10 баллов
7 лет назад
Сделать небольшие правки на сайте, codeigniter.
CodeIgniterPHP
Работа сделана хорошо. Исполнителя рекомендую.
Все отлично, сотрудничеством доволен, не возникло абсолютно никаких проблем, рекомендую :)
Ответный отзыв
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Веб-программирование
79 отзывов
$15/час
от $15от 1 часа
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