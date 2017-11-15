Натяжка верстки на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен17 заявок182 просмотра

Коллеги добрый день. Есть в html после верстки дизайн готовый, он адаптивный

необходимо его превратить в тему для wordpress

HTMLWordPress
8 лет назад
myartlife
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

danil_sidorenko
Сидоренко 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад
$70
6 дней
Сделали задачу в срок, как говорится, тютелька в тютельку, даже круче вышло чем на верстке, всем рекомендую и обязательно будем сотрудничать дальше
Очень приятный заказчик. Всегда на связи, четкая поставленная задача, оплата моментальная. Буду рад сотрудничать еще.

Заявки фрилансеров

danil_sidorenko
Сидоренко 
32 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
8 лет назад