Создание сайта

Добрый день

Ищу разработчика, для сайта. Есть описание и схема сайта.

Если есть вопросы пишите и давайте обсудим как его можно реализовать.

Дизайн не нужен.

Я сам фрилансер, но не специализируюсь на таких проектах поэтому ищу человека, которому будет это интересно. Не накручиваю на вашу цену процент для заказчика так как сопровождение проекта мне оплачивают отдельно, т.е. заказчик будет видеть именно вашу цену и ни каких хитростей.