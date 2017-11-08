CMS Bitrix дорработать мобильную версию

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки136 просмотров

Задача: Доработать мобильную версию сайта, исправить ошибки отображения.

Работы:

1. Расписание матчей - отцентрировать названия к логотипу

2. Номинации - Выравнить названия и иконки институтов

3. Участники (все города) - логотип не полностью отображается - исправить

4. Финальный этап - не высвечиваются названия групп и нуменации

5. Институт МУИТ (Международный университет информационных технологий, город Алматы) - Поехало название и подменю (состав, о команде, новости, расписание).

6. Институт МУИТ (О команде) - фото и видео выглядело аккуратно, друг под другом, по размеру экрана смартфона

7. Просмотреть другие страницы сайта с целью обнаружения и исправления ошибок

ссылки на задачи в приложении

8 лет назад
Evangeel
Евгений 
32 года
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
26 отзывов(-2)

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров