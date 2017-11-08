Проверка сайта

Уважаемые Исполнители!

Необходимо провести кроссбраузерную проверку сайта на CMS OpenCart (http://markiz-de-sad.ru/) и устранить возникающие проблемы с отображением сайта. (Вероятно, проблема возникает из-за использования Java).

В частности для системы Ubuntu 16.04 и браузера Хром версия 61.0.3163.100 (Официальная сборка)

Требование к Исполнителю: Хорошее знание CMS OpenCart (версия 2.1.0.1).

Возможен пробный тестовый доступ к сайту для оценки сложности и объема работ перед утверждением Исполнителя.

При хорошем выполнении задачи, рассмотрим премирование Исполнителя и дальнейшее сотрудничество над более крупными задачами.