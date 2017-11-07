Написать HOOK/PLUGIN для shopify, что бы помечать тегом Paid заказы

приветствую

есть интернет магазин на платформе Шопифай (Shopify). Необходимо для всех заказов, статус которых меняется на Paid, проставить нужный тег. Именно для заказов, не для клиентов.

Пишите только есть у Вас есть опыт работы с Шопифай.

Вопрос срочный)