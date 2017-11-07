Обновление сайта OpenCart

  1. Биржа фриланса
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Закрыт6 заявок274 просмотра

Нужно обновить сайт на OpenCart 1.5.4.1 - https://goo.gl/bDzp5D

Шаблон на OpenCart 2.1.0.2 - https://goo.gl/tCGyjX

Задачи: Русифицировать шаблон, добавить до 20 категорий в каталог, внести статьи - о нас, оплата и доставка, прайслист, faq, и в блог несколько статей.

Напишите цену отдельно если взять сайт оригинал и обновить его движок, и обновить шаблон, и отдельно цену если делать с нуля. И пишите сроки.

Opencart
8 лет назад
ArtWebPro
Юрий 
34 года
8 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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