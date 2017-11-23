Повесить лэнд

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Завершен22 заявки269 просмотров

Задача повесить лэнд (лэндинг уже есть, его не нужно делать, он у меня готовый, только номера телефонов старые), внести косметические изменения (номер телефона, адрес, некоторые фотки)

8 лет назад
aidrim
Иван 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
3 года назад

Выбранный исполнитель

denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
$1
1 день
Спасибо за оперативную работу
Заказчик супер , с оплатой не затягивает!

Заявки фрилансеров

denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
Был
18 дней назад
8 лет назад
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Системы управления (CMS)

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