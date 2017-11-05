Нужен специалист по Wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт8 заявок192 просмотра

Доброго дня всем IT-специалистам! Есть 2 проекта, оба на платформе Wordpress. Ищем знающего и опытного человека, который сможет дорабатывать и делать правки. Пишите, пожалуйста, Ваши расценки (в час или за задачу). http://tasks.imagine-online.ru/issues/107 - здесь тестовое задание. Оно уже выполнено, поэтому образец того, что нам нужно, уже есть. Вам необходимо предоставить Ваше решение данной задачи.  Благодарю за внимание и жду Ваших откликов! 

WordPress
8 лет назад
Sweety28
38 лет
10 лет в сервисе
Была
7 лет назад

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