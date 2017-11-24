Правки по сайту на OpenCart

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен5 заявок242 просмотра

Нужно внести правки по сайту на OpenCart 

Добавить на гл.стр карту, добавить модули и решить проблему (проблема в том, что стр товара не перелистываются)

Opencart
8 лет назад
AIDE_
29 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

Oleg_Abrashin
Олег 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов(-1)
8 лет назад
$60
1 день
все норм,ток сейчас не отвечает
Сергей четко поставил задачу и моментально оплатил после выполнения. Рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

Oleg_Abrashin
Олег 
31 год
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад
19 отзывов(-1)
8 лет назад