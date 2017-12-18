Сайт на джумле повесить на него новый адаптивный дизайн

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен9 заявок216 просмотров

Есть наш сайт http://astudio.ck.ua в прикрепленном файле новый дизайн, необходимо переверстать сайт , чтобы вся информация осталась и чтобы сайт был адаптивный. Новый дизайн специально был разработан по структуру такой же как и старый , чтобы все было максимально нормально. Новичков прошу не беспокоить, жду адекватных сроков и стоимость

Joomla
8 лет назад
astudio
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад
$70
7 дней
Рекомендую!!!
Все четко, оплата в срок, коммуникация на высшем уровне, рекомендую.

Заявки фрилансеров

volynfc
Андрей 
44 года
16 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
8 лет назад