Сайт на джумле повесить на него новый адаптивный дизайн

Есть наш сайт http://astudio.ck.ua в прикрепленном файле новый дизайн, необходимо переверстать сайт , чтобы вся информация осталась и чтобы сайт был адаптивный. Новый дизайн специально был разработан по структуру такой же как и старый , чтобы все было максимально нормально. Новичков прошу не беспокоить, жду адекватных сроков и стоимость