Описание доработок во вложении. Необходимо по завершению работы предоставить список изменений.
Программист Simpla
Добрый день!
Ищется программист на платформу Simpla.
Необходимо произвести доработки на сайте sheltermarket.ru, при добавлении цветов в палитры в карточках товаров через админку происходят ошибки. Нужно их исправить.
Готов ответить на любые вопросы!
Спасибо!
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