Программист Simpla

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок140 просмотров

Добрый день!

Ищется программист на платформу Simpla.

Необходимо произвести доработки на сайте sheltermarket.ru, при добавлении цветов в палитры в карточках товаров через админку происходят ошибки. Нужно их исправить.

Готов ответить на любые вопросы!

Спасибо!

7 лет назад
3597241
Илья 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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