3597241

Илья 3597241

 
36 лет
9 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад

Скайп plotnikv1 илья гранкин

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$11
выплачено фрилансерам
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  • Правки

    $15

    Здравствуйте! Нужно внести несколько правок на сайте, связанные с версткой. Есть составленное ТЗ.

    Системы управления (CMS)9 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Переверстать сайт

    $100

    Переверстать сайты с конструктораЗдравствуйте! Нужно переверстать три сайта с конструктора. Один лендинг и два несколько страничных сайта с переходом на страницу услуг. Нужно 90+ по Google PageSpeed, адаптив.

    HTML-верстка42 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Редактирование Opencart 2.3

    Добрый день! Необходимо внести правки на сайт Econommeb.ru 1) Добавить стрелки для прокручивания палитр цветов, см. рис.1 2) Сделать сортировку по номеру товара в названии, см. рис.2 3) Поменять местами отображение ...

    Opencart
    Интернет-магазины4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внесение правок Simpla

    $50

    Добрый день! Сайт sheltermarket.ru Необходимо внести правкиПодскажите пожалуйста сможете сделать эти работы и в какую цену будут?1) Сделать возможность добавления размеров в статичной форме, без возможности менять размеры. Так же привязывать к категории2) ...

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Редактирование Opencart 2.3

    $100

    Добрый день! Необходимо внести правки на сайт Econommeb.ru 1) Добавить стрелки для прокручивания палитр цветов, см. рис.1 2) Сделать сортировку по номеру товара в названии, см. рис.2 3) Поменять местами отображение ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внесение правок Opencart 2.3

    Добрый день! Необходимо внести правки на сайт Econommeb.ru 1) Добавить стрелки для прокручивания палитр цветов, см. рис.1 2) Сделать сортировку по номеру товара в названии, см. рис.2 3) Поменять местами отображение ...

    Opencart
    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Внесение правок Opencart 2

    Добрый день! Необходимо внести правки на сайте Econommeb.ru 1. На страницах категорий http://econommeb.ru/gostinye Увеличить картинки коллекций. 2. Сделать возможность добавления маркера "Спецпредложение" на товары и на категории. 3. В шапку, рядом ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист Опен карт 2

    Добрый день! Необходимо исправить Баг с отображением цветов. Скрин прикрепляю. После нажатия F5 все отображается нормально. Пример страницы с багом http://econommeb.ru/shkafy-kupe/aurum/aurum-5-shkaf-kupe Спасибо! Отвечу на любые ...

    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создание Дорвеев

    Добрый день! Необходимо создание дорвеев для сайта по мебельной тематике. Готов ответить на все вопросы в личке. Задача срочная! Предлагайте Ваши цены!

    Интернет-магазины2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автоматическое изменение цен

    Добрый день! Необходимо изменить цены на сайте econommeb.ru. Путем экспорта/импорта товаров по категориям. Цена 1р - 1 товар. Общий объем порядка 2500 товаров. Платформа Опен-карт 2.0 Задание срочное. Отвечу ...

    Наполнение сайтов9 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Автоматическое изменение цен

    Добрый день! Необходимо автоматическое изменение цен на сайте через админку, путем экспорта/импорта товаров по группам. Econommeb.ru 1 товар= 50коп Пишите! Задача необходимо выполнить ...

    Наполнение сайтов26 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правка Opencart

    Добрый день! Необходимо выполнить правки по пересчету старой/новой цены в графе Акции. Добавить новое поле в админке. http://econommeb.ru/shkafy-kupe/kollektsiya-premer/premer-1-shkaf-kupe Отвечу на любые вопросы! Спасибо!

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Программист Опен карт 2.0

    Всем добрый день! Необходимо сделать доработки сайта: 1) Доработать пересчет старой цены http://econommeb.ru/shkafy-kupe/kollektsiya-premer/premer-1-shkaf-kupe  1.1 Увеличить размер краснго стикера  1.2 Сделать, чтобы в висящем окошке справа высвечивалась Стара зачеркнутая цена и ...

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Написание парсера

    Добрый день! Нужно написать парсер, для сбора цен по определенным названиям товаров с определенных сайтов. Спасибо! Предлагайте цены. Отвечу на любые вопросы.

    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист Simpla

    Добрый день! Ищется программист на платформу Simpla. Необходимо произвести доработки на сайте sheltermarket.ru, при добавлении цветов в палитры в карточках товаров через админку происходят ошибки. Нужно их исправить. Готов ответить на любые ...

    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист Opencart 2

    Добрый день! Необходимо сделать доработки сайта  Postelvdom.ru 1) Нужно сделать интеграцию по наличию товара с сайтом textiloptom.net  2) Сделать счетчик акции, по аналогии, как на sheltermarket.ru 3) Сделать всплывающие окна, ...

    Opencart
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Копирайтер по строительным тематикам

    Требуется копирайтер со строительным образованием! Сайт для статей mobiwall.ru Разделы: Офисные перегородки Сантехнические перегородки Душевые перегородки Ограждения из нержавейки Столешницы из искусственного камня Цена договорная! ...

    Копирайтинг10 заявок
    Закрыт
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров

UtaShop
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$46
10 баллов
7 лет назад
Программист Опен карт 2.0
Четкое задание, понравилась демонстрация работы по скайпу. Хороший заказчик. Советую.
Алексей спасибо! Все сделано отлично! Быстро, грамотно, четко по заданию. Даже сделан отдельно составленный отчет, вопросов по работе добавленных виджетов не возникло. Оплатил работу с удовольствием! По второму сайту обязательно обращусь!
Ответный отзыв
UtaShop
36 лет
8 лет в сервисе
Был
4 года назад
$11
10 баллов
7 лет назад
Правка Opencart
Opencart
Не первый раз работаю с данным заказчиком. Все по делу, оплата в срок. Рекомендую!
Спасибо! Все четко по заданию. Крайне оперативно! Будем дальше сотрудничать! Всем рекомендую!!!
Ответный отзыв
rtsasuk
43 года
18 лет в сервисе
Был
7 дней назад
$800
10 баллов
8 лет назад
Создание интернет-магазина под ключ!
Илья знает чего хочет приятно работать с таким заказчиком! С оплатой все четко! Продолжаем сотрудничать!!!
Все супер и оперативно!
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