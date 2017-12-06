Здравствуйте! Нужно внести несколько правок на сайте, связанные с версткой. Есть составленное ТЗ.
- $15Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $15
Здравствуйте! Нужно внести несколько правок на сайте, связанные с версткой. Есть составленное ТЗ.Системы управления (CMS)9 заявокЗакрыт5 лет назад
- $100
Переверстать сайты с конструктораЗдравствуйте! Нужно переверстать три сайта с конструктора. Один лендинг и два несколько страничных сайта с переходом на страницу услуг. Нужно 90+ по Google PageSpeed, адаптив.HTML-верстка42 заявкиЗакрыт5 лет назад
Добрый день! Необходимо внести правки на сайт Econommeb.ru 1) Добавить стрелки для прокручивания палитр цветов, см. рис.1 2) Сделать сортировку по номеру товара в названии, см. рис.2 3) Поменять местами отображение ...Интернет-магазины4 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $50
Добрый день! Сайт sheltermarket.ru Необходимо внести правкиПодскажите пожалуйста сможете сделать эти работы и в какую цену будут?1) Сделать возможность добавления размеров в статичной форме, без возможности менять размеры. Так же привязывать к категории2) ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $100
Добрый день! Необходимо внести правки на сайт Econommeb.ru 1) Добавить стрелки для прокручивания палитр цветов, см. рис.1 2) Сделать сортировку по номеру товара в названии, см. рис.2 3) Поменять местами отображение ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо внести правки на сайт Econommeb.ru 1) Добавить стрелки для прокручивания палитр цветов, см. рис.1 2) Сделать сортировку по номеру товара в названии, см. рис.2 3) Поменять местами отображение ...Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо создание полноценной мобильной версии сайта на платформе Опенкарт 2.3. Econommeb.ru Бюджет $40! Отвечу на любые вопросы! Спасибо!Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо внести правки на сайте Econommeb.ru 1. На страницах категорий http://econommeb.ru/gostinye Увеличить картинки коллекций. 2. Сделать возможность добавления маркера "Спецпредложение" на товары и на категории. 3. В шапку, рядом ...Системы управления (CMS)3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо исправить Баг с отображением цветов. Скрин прикрепляю. После нажатия F5 все отображается нормально. Пример страницы с багом http://econommeb.ru/shkafy-kupe/aurum/aurum-5-shkaf-kupe Спасибо! Отвечу на любые ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо создание дорвеев для сайта по мебельной тематике. Готов ответить на все вопросы в личке. Задача срочная! Предлагайте Ваши цены!Интернет-магазины2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо изменить цены на сайте econommeb.ru. Путем экспорта/импорта товаров по категориям. Цена 1р - 1 товар. Общий объем порядка 2500 товаров. Платформа Опен-карт 2.0 Задание срочное. Отвечу ...Наполнение сайтов9 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Ищется копирайтер с опытом работы в сфере корпусной мебели. 100симв = 8р Отвечу на любые вопросы! Спасибо! Вопрос срочный!Копирайтинг8 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо автоматическое изменение цен на сайте через админку, путем экспорта/импорта товаров по группам. Econommeb.ru 1 товар= 50коп Пишите! Задача необходимо выполнить ...Наполнение сайтов26 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо выполнить правки по пересчету старой/новой цены в графе Акции. Добавить новое поле в админке. http://econommeb.ru/shkafy-kupe/kollektsiya-premer/premer-1-shkaf-kupe Отвечу на любые вопросы! Спасибо!Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Всем добрый день! Необходимо сделать доработки сайта: 1) Доработать пересчет старой цены http://econommeb.ru/shkafy-kupe/kollektsiya-premer/premer-1-shkaf-kupe 1.1 Увеличить размер краснго стикера 1.2 Сделать, чтобы в висящем окошке справа высвечивалась Стара зачеркнутая цена и ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день! Нужно написать парсер, для сбора цен по определенным названиям товаров с определенных сайтов. Спасибо! Предлагайте цены. Отвечу на любые вопросы.Веб-программирование14 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Ищется программист на платформу Simpla. Необходимо произвести доработки на сайте sheltermarket.ru, при добавлении цветов в палитры в карточках товаров через админку происходят ошибки. Нужно их исправить. Готов ответить на любые ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Добрый день! Необходимо сделать доработки сайта Postelvdom.ru 1) Нужно сделать интеграцию по наличию товара с сайтом textiloptom.net 2) Сделать счетчик акции, по аналогии, как на sheltermarket.ru 3) Сделать всплывающие окна, ...Системы управления (CMS)6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется копирайтер со строительным образованием! Сайт для статей mobiwall.ru Разделы: Офисные перегородки Сантехнические перегородки Душевые перегородки Ограждения из нержавейки Столешницы из искусственного камня Цена договорная! ...Копирайтинг10 заявокЗакрыт7 лет назад