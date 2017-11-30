Хочу приобрести данный сайт ( https://themeforest.net/item/repair-plus-computer-and-phone-wordpress-theme/19545790?s_rank=13). Необходим человек который может данный сайт заполнить моим текстом и картинками, отредактировать его. Также хочу иметь полный доступ к функционалу этого сайта.
Программист Опен карт 2.0
Всем добрый день!
Необходимо сделать доработки сайта:
1) Доработать пересчет старой цены
http://econommeb.ru/shkafy-kupe/kollektsiya-premer/premer-1-shkaf-kupe
1.1 Увеличить размер краснго стикера
1.2 Сделать, чтобы в висящем окошке справа высвечивалась Стара зачеркнутая цена и новая
1.3 Внизу карточки товара сделать старую цену серым цветом и зачеркнутой
2) Сделать счетчик акции, по аналогии, как на sheltermarket.ru
3) Сделать всплывающие окна, как на sheltermarket.ru справа внизу
4) Сделать закрепленную область снизу, по аналогии, как на gresstime.ru внизу.
5) Сделать Висящее окно Вызов замерщика
6) На главной странице в верхнем меню сделать Кнопку Каталог, по нажатию на которую, будет открываться страница со всеми категориями(они будут обозначены картинками). Наподобие http://econommeb.ru/gostinye/
7) Сделать кликабельными категории в верхнем меню.
8) Сделать, чтобы при нажатии кнопки В корзину на всех страницах каталога, товар именно добавлялся в корзину,а не открывалась корзина.
Бюджет $50!
Спасибо
Отвечу на любые вопросы!
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