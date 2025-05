Натяжка готовой верстки на WP

На сейчас готова верстка главной http://sergromanenko1.esy.es/gbd/

Ее нужно натянуть до конца дня понедельника

Верстка остальных страниц в процессе -

https://drive.google.com/drive/folders/0BznIQfFhDfZrS25TSGxkbXpyZ2s, верстка будет.

Из плагинов использовать только ACF pro (я дам), WPML (тоже дам если нужно) и CF7.

Шаблон должен быть с 0, без лишнего функционала и кода

требования клиента

Responsive site (mobile)

text - ability to Bold / italic / line break / underline

all images should have recommended sizes

contact forms - success / error messages

All CMS should be done with ACF no plugins

Site speed 80+ google speed test on mobile

contact forms - ability to pick email for each one

Use sprite for hovers

slides - if there is only one the slider will not move

Ability to duplicslides - if there is only one the slider will not move

ate pages and put other content

ability to add hyperlinks in every place there is a text

Contact forms

Success / error messages in same design

backend - all images - should have recommended sizes next to them

ability to change logo

Bread Crumbs should show based on page / category needed

if page don't have banner on top - everything should be closer to the top

all product images thumbnails size increase by 5% on Hover

page title line space from Page name is staying the same and adjusting to title width > http://take.ms/JdTE1

Бюджет до 100$

В заявке указывать ссылки на wp сайты которые сделаны непосредственно вами