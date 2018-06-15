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  • ActionScript 3.0 в Adobe Animate

    $20

    сделать простенькую программу где отображен цветок в горшке и кнопка "полить" рядом, так же текстовое поле где отображается статус ( полито на 30-50-40% и тд) и если не поливать допустим 2 секунды, то  счетчик опускается ...

    ActionScript
    Дизайн интерфейсов и игрнет заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Разработать мини игру на Flash (Action Script 3)

    Разработать клип “посадка на луну”. Космический аппарат должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Первоначально он висит в пространстве между Луной и Землей. Можно корректировать двигателями скорость движения (торможения) и ориентацию в пространстве с помощью линейных регуляторов. Задача: ...

    FlashActionScript
    Разработка игр3 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Перевести Flash в HTML5

    Требуется перевести Flash файлы игры в HTML5 с конвертацией ActionScript в JavaScript Всего около 20 файлов, самый большой, прикрепляю как пример с чем нужно будет работать

    JavascriptHTMLFlashActionScript
    Разработка игр1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Adobe Flash Air и общая интеграция Flash в iOS

    В нашу молодую, динамично развивающуюся команду нужны разработчики c опытом разработки приложений под iOS со знанием [b]Adobe Flash Air, ActionScript, Adobe Flash или FlashDevelop[/b].      Пишем мы софт в основном под веб и мобильные проекты. В качестве ...

    iOSПриложение для iOSFlashActionScript
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • ActionScript 3.0 написать небольшую програмку

    $14

    Нужно закодить программу из 12 квадратиков с цифрами, находящимися в слотах, чтоб при нажатии на отдельный объект, они рандомно менялись местами. А также чтоб каждый из них можно было поменять местами и при попадании в ...

    ActionScript
    Прикладное ПОнет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Задача с применением ActionScript 3

    $10

    Задача с применением ActionScript 3 Описал подробно задачу тут: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GC8fOVrGOkzh8LjS1BNVuwSIn0IMzsxV Там же есть и исходники. Нужно выполнить до завтра до обеда 1 декабря. Файл должен открываться в Adobe Animate 2019.

    ActionScript
    Анимация1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Переписать flash мини-игру на JS

    $100

    Переписать мини-игру на сайте - игра написана на actionscript 2 (флеш). Нужно сделать такую же на javascript - чтобы работала на всех устройствах. Игра состоит из колеса с 5 секторами (в каждом секторе приз). Показано кол-во ...

    JavascriptFlashActionScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Небольшаядоработка софта на Flash ActionScript

    Имеется старая версия(2007год) клиента(Flash ActionScript) для системы комфортного дома(собственной разработки). Есть исходник в виде fla файла. Нужно: 1)небольшую часть выводимых пользователю текстовых величин изменить на другие. 2)Часть функционала удалить их программы.

    FlashActionScript
    Анимациянет заявок
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработки игры Flash (ActionScript)

    Простейшая сетевая игра на Flash (типа бомбермэна), сервер на node.js. Клиент и сервер взаимодействуют через соккеты.   Игра подключается к серверу только из IDE и из билда под Android.   Собрали билд игры в SWF, не подключается к серверу. ...

    AndroidFlashActionScriptNode.js
    Разработка игрнет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программист ActionScript 3.0

    $35

    Ищу программиста ActionScript 3.0, для выполнения лёгкой работы в программе Adobe Flash. Требуется написать скрипты для интерактивной визитки, и всё склеить, уже всё готово, нужны только коды, для того чтобы осуществлялись переходы между страницами, ниже ...

    FlashActionScript
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Доработка дизайна и ресайзы веб-баннеров

    Работаем только со специалистами успешно выполнившими тестовое задание! Что нам нужно от баннермейкера:  - Анимация мастер-баннера по утвержденному сториборду; - Экспорт HTML-баннеров из Flash и оптимизация; - Подготовка ресайзов и оптимизация Flash-баннеров под технические требования площадок по медиаплану. Требования: - Выполнение ...

    JavascriptHTMLCSSFigmaFlashActionScriptPhotoshopSketch
    Баннеры2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Портирование игры с Flash в HTML5

    Требуется программист для преобразования игры с Flash в HTML5 на фреймворке phaser.js. Удаленно. Требования:  •  Знание Flash/ActionScript, HTML5 и JavaScript  •  Английский  •  Желателен опыт конвертации с использованием  [url=http://phaser.io/]Phaser HTML5 Framework[/url] Тема письма: HTML5  В письме присылайте ссылки на свое портфолио ...

    JavascriptHTMLFlashActionScript
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Есайты (Transformer)

    Требуется узкий специалист для создания игрового контента на платформе Вк Api. Требования: знание языков программирования Adobe Flash Action Script PHP MySQL JavaScript. От Вас требуется ответственность к работе, исполнительность в поставленных задачах, не лениться не ...

    PHPJavascriptMySQLFlashActionScript
    Разработка игр2 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Компиляция проекта на флеш(Adobe)

    Скомпилировать проект написанный на ActionScript 3 в среде Adobe Animate под IOS платформу. Проект написан и код весь готов. Нужно просто иметь в арсенале Mac OS и возможно xCode для того  что бы сбилдить проект ...

    iOSПриложение для iOSActionScriptXcode
    Мобильные приложениянет заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Программист ActionScript 2.0 & 3.0

    Доброго времени суток. Нужен программист ActionScript 2.0 &amp; 3.0 для разработки нескольких сервисов на SmartFoxServer. У вас должен быть опыт разработки игр и сервисов на AS 2.0-3.0 и портфолио. Если мало опыта, но есть желание развиваться, то думаю ...

    ActionScript
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка flex

    Срочно ищем разработчика flex для развития онлайн-проекта в медицине.   Разработчик flex: ActionScript 3.0, Apache Flex 4.13, MVC, svn, jira, amf, xml, опыт от 3-ех лет.

    ApacheActionScript
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • ActionScript разработчик

    Требуется разработчик ActionScript 3 на разработку игры. Игра уже написана, необходимо доработка некоторого функционала.

    ActionScript
    Разработка игр5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сверстать адаптивно лендос

    Нужна адаптивная верстка лендинга. В общей сложности 15 блоков. Будет много анимации, так что нужен исполнитель хорошо знающий Javascript, JQuery и возможно даже ActionScript. Адаптивно под все возможные разрешенияэкранов: мобильники, планшеты, десктоп и т.д. Никаких ...

    JavascriptjQueryActionScriptВерстка лендинга
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Курсовой по web-дизайну

    нужно разработать Web-дизайн электронного издания на основе стилейCSS и использования JavaScript(оно уже готово, осталось внести правки). еще нужно создать  мультимедийные элементы электронного издания в виде озвученных анимационных Flash-фильмов с обеспечением их интерактивности на ActionScript.  + текст ...

    JavascriptFlashActionScript
    Рефераты, Курсовые и Дипломы2 заявки
    Закрыт
    8 лет назад