сделать простенькую программу где отображен цветок в горшке и кнопка "полить" рядом, так же текстовое поле где отображается статус ( полито на 30-50-40% и тд) и если не поливать допустим 2 секунды, то счетчик опускается ...
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- $20ActionScriptДизайн интерфейсов и игрнет заявокЗакрыт2 года назад
Разработать клип “посадка на луну”. Космический аппарат должен совершить мягкую посадку на поверхность Луны. Первоначально он висит в пространстве между Луной и Землей. Можно корректировать двигателями скорость движения (торможения) и ориентацию в пространстве с помощью линейных регуляторов. Задача: ...Разработка игр3 заявкиЗакрыт2 года назад
Требуется перевести Flash файлы игры в HTML5 с конвертацией ActionScript в JavaScript Всего около 20 файлов, самый большой, прикрепляю как пример с чем нужно будет работатьJavascriptHTMLFlashActionScriptРазработка игр1 заявкаЗакрыт3 года назад
В нашу молодую, динамично развивающуюся команду нужны разработчики c опытом разработки приложений под iOS со знанием [b]Adobe Flash Air, ActionScript, Adobe Flash или FlashDevelop[/b]. Пишем мы софт в основном под веб и мобильные проекты. В качестве ...iOSПриложение для iOSFlashActionScriptРазработка игрнет заявокЗакрыт3 года назад
- $14
Нужно закодить программу из 12 квадратиков с цифрами, находящимися в слотах, чтоб при нажатии на отдельный объект, они рандомно менялись местами. А также чтоб каждый из них можно было поменять местами и при попадании в ...ActionScriptПрикладное ПОнет заявокЗакрыт3 года назад
- $10
Задача с применением ActionScript 3 Описал подробно задачу тут: https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GC8fOVrGOkzh8LjS1BNVuwSIn0IMzsxV Там же есть и исходники. Нужно выполнить до завтра до обеда 1 декабря. Файл должен открываться в Adobe Animate 2019.ActionScriptАнимация1 заявкаЗакрыт4 года назад
- $100
Переписать мини-игру на сайте - игра написана на actionscript 2 (флеш). Нужно сделать такую же на javascript - чтобы работала на всех устройствах. Игра состоит из колеса с 5 секторами (в каждом секторе приз). Показано кол-во ...JavascriptFlashActionScriptВеб-программирование2 заявкиЗакрыт4 года назад
Имеется старая версия(2007год) клиента(Flash ActionScript) для системы комфортного дома(собственной разработки). Есть исходник в виде fla файла. Нужно: 1)небольшую часть выводимых пользователю текстовых величин изменить на другие. 2)Часть функционала удалить их программы.Анимациянет заявокЗакрыт4 года назад
Простейшая сетевая игра на Flash (типа бомбермэна), сервер на node.js. Клиент и сервер взаимодействуют через соккеты. Игра подключается к серверу только из IDE и из билда под Android. Собрали билд игры в SWF, не подключается к серверу. ...Разработка игрнет заявокЗакрыт5 лет назад
- $35
Ищу программиста ActionScript 3.0, для выполнения лёгкой работы в программе Adobe Flash. Требуется написать скрипты для интерактивной визитки, и всё склеить, уже всё готово, нужны только коды, для того чтобы осуществлялись переходы между страницами, ниже ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт6 лет назад
Работаем только со специалистами успешно выполнившими тестовое задание! Что нам нужно от баннермейкера: - Анимация мастер-баннера по утвержденному сториборду; - Экспорт HTML-баннеров из Flash и оптимизация; - Подготовка ресайзов и оптимизация Flash-баннеров под технические требования площадок по медиаплану. Требования: - Выполнение ...Баннеры2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Требуется программист для преобразования игры с Flash в HTML5 на фреймворке phaser.js. Удаленно. Требования: • Знание Flash/ActionScript, HTML5 и JavaScript • Английский • Желателен опыт конвертации с использованием [url=http://phaser.io/]Phaser HTML5 Framework[/url] Тема письма: HTML5 В письме присылайте ссылки на свое портфолио ...JavascriptHTMLFlashActionScriptСистемы управления (CMS)нет заявокЗакрыт6 лет назад
Требуется узкий специалист для создания игрового контента на платформе Вк Api. Требования: знание языков программирования Adobe Flash Action Script PHP MySQL JavaScript. От Вас требуется ответственность к работе, исполнительность в поставленных задачах, не лениться не ...PHPJavascriptMySQLFlashActionScriptРазработка игр2 заявкиЗакрыт6 лет назад
Нужен человек, который сможет изменить существующий SWF файл. Полностью задачу и цену обсудим в личке/чатеРазработка игр3 заявкиЗакрыт6 лет назад
Скомпилировать проект написанный на ActionScript 3 в среде Adobe Animate под IOS платформу. Проект написан и код весь готов. Нужно просто иметь в арсенале Mac OS и возможно xCode для того что бы сбилдить проект ...iOSПриложение для iOSActionScriptXcodeМобильные приложениянет заявокЗакрыт7 лет назад
Доброго времени суток. Нужен программист ActionScript 2.0 & 3.0 для разработки нескольких сервисов на SmartFoxServer. У вас должен быть опыт разработки игр и сервисов на AS 2.0-3.0 и портфолио. Если мало опыта, но есть желание развиваться, то думаю ...ActionScriptВеб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Срочно ищем разработчика flex для развития онлайн-проекта в медицине. Разработчик flex: ActionScript 3.0, Apache Flex 4.13, MVC, svn, jira, amf, xml, опыт от 3-ех лет.ApacheActionScriptВеб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется разработчик ActionScript 3 на разработку игры. Игра уже написана, необходимо доработка некоторого функционала.ActionScriptРазработка игр5 заявокЗакрыт7 лет назад
Нужна адаптивная верстка лендинга. В общей сложности 15 блоков. Будет много анимации, так что нужен исполнитель хорошо знающий Javascript, JQuery и возможно даже ActionScript. Адаптивно под все возможные разрешенияэкранов: мобильники, планшеты, десктоп и т.д. Никаких ...JavascriptjQueryActionScriptВерстка лендингаHTML-верстка15 заявокЗакрыт7 лет назад
нужно разработать Web-дизайн электронного издания на основе стилейCSS и использования JavaScript(оно уже готово, осталось внести правки). еще нужно создать мультимедийные элементы электронного издания в виде озвученных анимационных Flash-фильмов с обеспечением их интерактивности на ActionScript. + текст ...JavascriptFlashActionScriptРефераты, Курсовые и Дипломы2 заявкиЗакрыт8 лет назад