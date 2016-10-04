Разработка flex

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка220 просмотров
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Срочно ищем разработчика flex для развития онлайн-проекта в медицине.  

Разработчик flex: ActionScript 3.0, Apache Flex 4.13, MVC, svn, jira, amf, xml, опыт от 3-ех лет.

7 лет назад
kozac
Роман 
34 годаЭстония
7 лет в сервисе
Был
7 лет назад
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